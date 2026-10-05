Трамп: рост цен на бензин связан с перебоями в работе НПЗ
Американский президент утверждает, что проблемы с Ормузским проливом несущественно влияют на топливную ситуацию
Рост цен на бензин связан с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер утверждает, что проблемы с Ормузским проливом несущественно влияют на топливную ситуацию в мире.
— Причина — это НПЗ, по которым Украина бьет в России, а также — НПЗ, закрываемые у нас глупыми демократами в штатах вроде Калифорнии, — приводит слова Трампа «Интерфакс».
Ранее стало известно, что американские ретейлеры ограничивают продажи моторного масла на фоне дефицита, а цены на них выросли почти в четыре раза.
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