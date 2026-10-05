Трамп: рост цен на бензин связан с перебоями в работе НПЗ

Американский президент утверждает, что проблемы с Ормузским проливом несущественно влияют на топливную ситуацию

Рост цен на бензин связан с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер утверждает, что проблемы с Ормузским проливом несущественно влияют на топливную ситуацию в мире.

— Причина — это НПЗ, по которым Украина бьет в России, а также — НПЗ, закрываемые у нас глупыми демократами в штатах вроде Калифорнии, — приводит слова Трампа «Интерфакс».

Ранее стало известно, что американские ретейлеры ограничивают продажи моторного масла на фоне дефицита, а цены на них выросли почти в четыре раза.

Зульфат Шафигуллин