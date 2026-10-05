В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% первого взноса по ипотеке

В некоторых регионах уже действуют жилищные программы для педагогов

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме предложили запустить во всех регионах федеральную программу господдержки учителей при покупке жилья в ипотеку. Выплата могла бы составить 50% первоначального взноса. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По ее словам, в некоторых регионах уже действуют жилищные программы для педагогов, но на федеральном уровне такого механизма нет. Предложения о его создании готовят к направлению в Минпросвещения.

— Спасительным инструментом могла бы стать федеральная программа, дающая возможность приобрести педагогу жилье в ипотеку с господдержкой в конкретном регионе, — сказала Кавшар.

Реальное время / realnoevremya.ru

Программу предлагают распространить в первую очередь на учителей начального, основного общего и среднего общего образования. Среди возможных требований: педагогический стаж от трех лет, возраст до 55 лет, необходимость улучшения жилищных условий и готовность проработать в конкретной школе не менее пяти лет.

По мнению депутата, такой механизм поможет обеспечить педагогов жильем и закрепить специалистов в регионах. Похожая программа уже действует в Московской области.

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Алсу Сабирзанова