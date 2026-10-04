Экономист Балынин назвал минимальный размер больничного за день в 2027 году

В январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре дневное пособие составит 933,39 рубля

Фото: Динар Фатыхов

Минимальный размер больничного пособия в 2027 году может варьироваться от 933 до 1 033 рублей в день в зависимости от месяца. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью ТАСС.

По его словам, в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре, где 31 календарный день, дневное пособие составит 933,39 рубля. В феврале, имеющем 28 календарных дней, минимальный размер будет равен 1 033,39 рубля. В месяцах с 30 днями, такими как апрель, июнь, сентябрь и ноябрь, минимальный размер составит 964,5 рубля.

Балынин пояснил, что если минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 28 935 рубля, то в 2027 году минимальный среднедневной заработок для расчета пособий по временной нетрудоспособности составит 951,29 рубля.

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления МРОТ на количество календарных дней в соответствующем месяце.

Для сравнения, в 2026 году минимальный среднедневной заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности составлял 890,73 рубля. В результате, в месяце с 30 днями минимальный размер больничного составил 903,10 рубля, в месяце с 31 днем — 873,97 рубля, а в феврале — 967,61 рубля.

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Никита Егоров