В Татарстане введут особый противопожарный режим в новогодние праздники

Документ проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане разработали проект постановления об установлении особого противопожарного режима на период с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Документ, направленный на обеспечение пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники, проходит антикоррупционную экспертизу.

В случае принятия документа будет введен запрет на использование пиротехники 3-го класса опасности. Запуск салютов запретят в 500 метрах от промышленных, транспортных и энергетических объектов, а также в 30 метрах от жилых домов, дорог и мест массового пребывания людей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект также обязывает руководителей организаций обеспечить исправность источников противопожарного водоснабжения и исключить продажу несертифицированных гирлянд.

Министерству по делам ГО и ЧС поручат до 15 декабря разработать памятку для населения. Органам местного самоуправления предлагается создать профилактические группы для обхода жилых домов с 29 декабря по 10 января. Контроль за исполнением планируется возложить на республиканское МЧС.

Напомним, ранее сообщалось о планах создать центр безопасности в Татарстане.

Зульфат Шафигуллин