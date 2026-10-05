В Татарстане введут особый противопожарный режим в новогодние праздники
Документ проходит антикоррупционную экспертизу
В Татарстане разработали проект постановления об установлении особого противопожарного режима на период с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Документ, направленный на обеспечение пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники, проходит антикоррупционную экспертизу.
В случае принятия документа будет введен запрет на использование пиротехники 3-го класса опасности. Запуск салютов запретят в 500 метрах от промышленных, транспортных и энергетических объектов, а также в 30 метрах от жилых домов, дорог и мест массового пребывания людей.
Проект также обязывает руководителей организаций обеспечить исправность источников противопожарного водоснабжения и исключить продажу несертифицированных гирлянд.
Министерству по делам ГО и ЧС поручат до 15 декабря разработать памятку для населения. Органам местного самоуправления предлагается создать профилактические группы для обхода жилых домов с 29 декабря по 10 января. Контроль за исполнением планируется возложить на республиканское МЧС.
Напомним, ранее сообщалось о планах создать центр безопасности в Татарстане.
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