За последние две недели в Казани зарегистрировали почти 12,8 тыс. случаев гриппа и ОРВИ

Темп прироста заболеваемости — 13,2%

Фото: Динар Фатыхов

За последние две недели в Казани зарегистрировали почти 12,8 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Темп прироста заболеваемости — 13,2%. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил замминистра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.



По его словам, рост фиксируют за счет взрослого населения. При этом на 39-й неделе (21—27 сентября) отмечалось незначительное снижение заболеваемости, что может указывать на его замедление, но не на устойчивый спад.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Для достижения коллективного иммунитета в текущем эпидсезоне нужно привить от гриппа около 800 тыс. населения, в том числе 204,5 тыс. детей, добавил Ильназ Ахмадиев. На сегодня в медицинские организации поступило более 230 тыс. доз вакцины.

Напомним, на 38-й неделе в России было зарегистрировано 734 тыс. случаев заболевания, что на 33,8% превышает показатели 37-й недели. Интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, однако ситуация идет по прогнозу, утверждали в Роспотребнадзоре.



Галия Гарифуллина