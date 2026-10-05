Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие метода оптогенетики

Это биологическая методика, которая позволяет запускать сигналы в нейронах, действуя на них светом, — так создается «карта» действия головного мозга

Фото: взято с сайта nobelprize.org

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2026 году получили ученые, открывшие метод оптогенетики — прорывной биологической методики, позволяющей управлять активностью нервных и других клеток с помощью света, внедряя в них гены светочувствительных белков-опсинов. Премию присудили троим исследователям: Карлу Дейссероту (Стэнфордский университет* и медицинский институт Говарда Хьюза, США), Питеру Хегеманну (университет Гумбольдта, Германия) и Георгу Нагелю (Вюрцбургский университет, Германия).

Оптогенетика — метод, позволяющий показать, как мозг управляет чувствами, поведением и функциями организма. Это долго оставалось загадкой. В XX веке ученые начали исследовать, какие области мозга с какими функциями связаны, но используемые ими методы не позволяли доказать причинно-следственные связи. Созданное ими изображение мозга напоминало схематическую карту, полную вопросительных знаков и неизвестных переменных. С открытием оптогенетики все изменилось: теперь можно картировать мозг.

Лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. Все началось с любопытства Петера Хегемана. Его заинтересовало, что заставляет хламидомонаду, одноклеточную водоросль, плыть к источнику света. В начале 2000-х он вместе с Нагелем открыли каналородопсин — белок с уникальными свойствами, расположенный на поверхности клетки. При освещении синим светом в белке открывается канал. Заряженные ионы поступают в клетку, создавая электрический импульс. И главное — клетки становятся светочувствительными! Причем неважно, что это за клетки.

Дейссерот ввел ген синтеза каналородопсина в нейроны крыс и смог запустить в них нервный сигнал, освещая клетки синим светом. Опубликована статья об этом открытии была в 2005 году. Через два года он создал управляемый светом «переключатель» для работы нервных клеток в мозге живых мышей. Такой метод управления нервными сигналами с помощью света и называется оптогенетикой.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Используя оптогенетику, исследователи смогли выявить нейронные цепи, управляющие определенными воспоминаниями, чувствами и поведением, имеющими отношение к неврологическим и психиатрическим расстройствам. В клинической медицине исследователи используют этот метод для восстановления зрения у людей с нарушениями зрения, пытаются лечить болезнь Паркинсона, депрессию, эпилепсию. Дальнейшее использование метода несет огромные перспективы для медицинской отрасли.

Напомним, Нобелевскую премию 2025 года по физиологии и медицине получили ученые Мэри Брунков, Фредерик Рамсделл и Шимон Сакагучи за исследования в области иммунитета.

Людмила Губаева