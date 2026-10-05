АТОР: выездной туризм вырос на 6%, внутренний снизился на 10%

Турция сохранила лидерство, Вьетнам впервые вошел в летний топ-3, Китай — в топ-5

Фото: Арсений Фавстрицкий

По итогам летнего сезона продажи организованных туров за рубеж выросли примерно на 6% год к году, что втрое медленнее прошлогодних темпов. Об этом сообщила аналитическая служба АТОР.

Турция сохранила лидерство, Вьетнам впервые вошел в летний топ-3, Китай — в топ-5. Во внутреннем туризме количество бронирований отелей и туров по России снизилось примерно на 10%. Средняя глубина бронирования сократилась с 60–75 до 30 дней, продолжительность поездок — на 1–1,5 дня.

Ранее сообщалось, что Турция и ОАЭ могут войти в топ-5 популярных направлений в 2027 году. Среди популярных зимних зарубежных направлений выделили Египет, Таиланд и Вьетнам.

Алсу Сабирзанова