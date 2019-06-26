В Казани открыли первую в Татарстане цифровую электрическую подстанцию

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие первой в Татарстане цифровой подстанции ПС 110 кВ Портовая. В церемонии приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин и генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

«Эта подстанция — нового типа, первая цифровая подстанция в Республике Татарстан и восьмая подстанция закрытого типа, построенная в Казани», — сказал Алексей Песошин на церемонии открытия.

Подстанция будет снабжать электроэнергией около 18 тысяч жителей Казани и крупные производственные предприятия, передает пресс-служба президента РТ.



Новый энергообъект с элементами цифровой подстанции был возведен на смену находящейся рядом одноименной подстанции, введенной в эксплуатацию в 1957 году. Строительство велось параллельно с ее работой, без ограничения электроснабжения потребителей Вахитовского района Казани.



Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане с начала 2019 года производство электроэнергии выросло на 12%.

