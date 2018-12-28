Поставить на счетчик: Ильшату Фардиеву дадут 5 миллиардов на цифровизацию сетей

«Сетевая компания» заключила энергосервисные контракты на 5 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» и казанская частная компания «Смартэнерго» поровну поделили между собой крупнейший энергосервисный контракт по установке в распределительных сетях «умных» счетчиков общей стоимостью 5 млрд рублей. Гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев, выступивший заказчиком масштабной программы по установке 120 тысяч интеллектуальных приборов учета, сегодня подписал энергосервисные соглашения с этими операторами сроком до 2026 года. Ожидается, что к обозначенному сроку они смогут окупить инвестиционные затраты за счет экономии потерь при передаче энергии, которые предварительно оцениваются в 10,22% от объема передачи по договору с «Ростелекомом» и в 11,3% по договору со «Смартэнерго». Подробности в материале «Реального времени».

Сетевики «накидали» 120 тысяч «умных» счетчиков

ОАО «Сетевая компания» выбрало двух операторов по установке интеллектуальных систем учета (ИСУ) в распределительных сетях разного уровня напряжения, которые смогут заработать на коммерческих потерях при передаче электрической энергии в рамках заключенных энергосервисных контрактов. Сегодня ноу-хау по передаче в концессию потерянных киловатт было презентовано руководством «Сетевой компании» премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, в присутствии которого произошло знаковое событие для большой энергетики. Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» и казанская частная компания «Смартэнерго» были признаны победителями конкурсов «Сетевой компании» на установку 120 тысяч «умных» счетчиков — и с ними «в торжественной обстановке» были заключены крупные энергосервисные контракты до 2026 года.

Гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев сначала подписал контракт с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрием Проскурой, а затем — с главой «Смартэнерго» Ринатом Бариевым. Федеральный оператор выиграл право на установку 60 тысяч «умных» счетчиков в распределительной сети Татарстана, «Смартэнерго», бенефициаром которого является Ринат Бариев, установит те же 60 тысяч, сообщили «Реальному времени» представители обеих компаний. Общая стоимость заключенных концессионных договоров составляет 5 млрд рублей, которые также поровну поделены между игроками. С подписанием договоров каждый из них обязался инвестировать почти 2,5 млрд рублей в «интеллектуализацию» сетей республики, чтобы окупить эти вложения через 5 лет.

Как заработать на потерях и уменьшить их для потребителей

Неужели потери в сетях настолько велики, что на них можно зарабатывать? Чем вызван интерес «Сетевой компании» отдавать в концессию потерянные киловатты? Заместитель гендиректора — директор по реализации услуг ОАО «Сетевая компания» Тимур Курбангалиев рассказал «Реальному времени», что доля потерь в сетях составляет 6,8% от общего объема передачи электроэнергии (это ниже среднероссийского значения в 9,7%, — прим. ред.).

«За последние 10 лет мы снизили этот показатель на 38%. Но для того, чтобы дальше продолжать снижать потери электроэнергии в сетях как по магистральным линиям 110—220—500 киловольт, так и в распределительной сети, необходимо разработать принципиально новый механизм, — объяснил он. — Существующие технические решения не позволяли этого сделать, поэтому сначала мы разрабатывали именно техническое решение, которое позволило бы нам соблюдать динамику снижения потерь электроэнергии, и после проработки этого технического решения необходимо было привлечь инвестиции для воплощения идей в жизнь».

По словам Курбангалиева, компания предварительно определила около 400 точек (населенных пунктов), где потери в распределительной сети превышают нормативные значение в 6,8%. Эти данные были заложены в конкурсную документацию. Из нее следует, что «Ростелекому» были переданы 192 тыс. точек учета электроэнергии в сетях напряжением 10/0,4 кВ, где фактические потери в прошлом году оцениваются в 295,9 млн кВт⋅ч, или 10,22% от общего объема передачи в сетях. Экономии планируется достичь в течение 7 лет. «Смартэнерго» предстоит обследовать 257 тысяч проблемных точек, где потери в сетях оцениваются в 361,9 млн кВт⋅ч, или 11,3% от общего объема передачи энергии.

«Умные» счетчики заложат в тариф с 2020 года

До сих пор сетевые компании вкладывали собственные средства в цифровизацию сетей, а их расходы не включались в тариф на передачу энергии и плату за техприсоединение. Вложенные инвестиции сетевые компании возвращали, снижая коммерческие потери (в том числе пресекая воровство энергии). Но с 2020 года эти расходы на ИСУ будут включаться и в тариф, и в плату за подключение новых потребителей к электросетям. Сегодня президент РФ подписал закон, который регулирует внедрение в России ИСУ. Такие системы включают в себя, в частности, «умные» счетчики, способные удаленно передавать показатели, и различные датчики. Сейчас счетчики устанавливают потребители за свой счет. По закону с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Если они не обеспечат учет энергии с помощью «умных» счетчиков, то будут штрафоваться начиная с 2023 года.

Добавим, что программа цифровизации распределительных сетей Татарстана пока не имеет аналогов в России. По словам Тимура Курбангалиева, до сих пор запущены локальные проекты по 5—10—20 тысяч точек дистанционного учета передачи данных. Впрочем, «Ростелеком» не собирается одномоментно запускать сразу 60 тысяч ИСУ. «Мы говорим о 60 тысяч точках, которые будут оснащаться в течение девяти этапов, — рассказал журналистам Дмитрий Проскура. — Точные графики работ будут определены по итогам проектирования. Мы рассчитываем завершить проектирование в 2019 году». В отличие от «Смартэнерго», «Ростелеком» — опытный игрок на рынке энергосервиса. «У нас есть аналогичные контракты в теплоэнергетике, по Поволжью 3 тысячи домов оснастили ИПУ. В Татарстане это первый контракт. Он отличается большим масштабом», — отметил он, воздержавшись от прогнозирования выручки.

В тот же день Алексей Песошин и Ильшат Фардиев открыли новое здание административно-производственной базы «Приволжских электрических сетей» с диспетчерским пунктом филиала, который ведет круглосуточное оперативное управление электрическими сетями девяти диспетчерских РЭСов (районов электрических сетей, которые входят в зону обслуживания «Приволжских электрических сетей»). Закончилось мероприятие выездным заседанием совета директоров ОАО «Сетевая компания».