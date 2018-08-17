АО Татэнерго
Общая информация
АО «Татэнерго» (до 7 декабря 2016 года ОАО «Генерирующая компания») — одна из крупнейших региональных генерирующих компаний Российской Федерации.
Основным видом деятельности общества является производство электрической и тепловой энергии на электростанциях АО «Татэнерго», включенных в единую энергетическую систему, выдача произведенной энергии в электрические и тепловые сети с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.
В структуру АО «Татэнерго» входят: Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Елабужская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Нижнекамские тепловые сети.
С 1 декабря 2008 года компания в качестве субъекта оптового рынка электрической энергии (мощности) осуществляет продажу электрической энергии на ОРЭМ и имеет порядка 250 контрагентов по договорам купли-продажи электрической энергии (мощности). Продажу тепловой энергии компания осуществляет на территории Республики Татарстан.
Установленная электрическая мощность составляет 5 215 МВт. Установленная тепловая мощность составляет 7 793 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей 2 200 км.
По объему производимой продукции АО «Татэнерго» входит в число крупнейших в России производителей электроэнергии.
Генеральный директор — Хазиев Раузил Магсумянович
Председатель совета директоров – Халиков Ильдар Шафкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Салимжанова, 1
- Телефон: (843) 291-86-69
- Email: office@tatenergo.ru
- Сайт: www.tatenergo.ru
Дата последнего обновления: 17.08.2018