Минфин ожидает роста реальных доходов населения России на 1,4% в 2027 году

В ведомстве рассчитывают, что в последующие два года — с 2028 по 2029 год — показатель будет расти быстрее: ежегодно на уровне около 2,5%

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Реальные доходы россиян вырастут на 1,4% уже в следующем, 2027 году. Об этом на парламентских слушаниях в Совфеде России сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В ведомстве рассчитывают, что в последующие два года — с 2028 по 2029 год — показатель будет расти быстрее: ежегодно на уровне около 2,5%.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Силуанов сообщил, что за три последних года реальные доходы жителей России выросли более чем на 24%.

При этом в январе, согласно плану правительства, реальные доходы населения должны были увеличиваться на 3—5% ежегодно до 2030 года. В частности, прогнозировалось, что в 2027 году показатель увеличится на 3,5%.

Зульфат Шафигуллин