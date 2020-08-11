АО Татэнергосбыт

Общая информация

Акционерное общество «Татэнергосбыт» является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Республики Татарстан. Осуществляет покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности, реализацию конечным потребителям (юридическим и физическим лицам). Общество также является расчётным центром (организация начисления, приёма, распределения и перечисления денежных средств за жилищно-коммунальные услуги) и ведёт активную деятельность как с населением, так и с поставщиками жилищных и коммунальных услуг.



В структуру компании входят девять филиалов: Альметьевское, Бугульминское, Буинское, Елабужское, Приволжское, Чистопольское, Камское, Набережночелнинское и Казанское городское отделения. В каждом из них для удобства обслуживания потребителей действуют офисы клиентского обслуживания, офисы обслуживания населения и территориальные участки.

Руководитель — Сулейманов Рифнур Хайдарович

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