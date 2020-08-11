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АО Татэнергосбыт

Промышленность, ЖКХ услуги, Энергетика

Общая информация

Акционерное общество «Татэнергосбыт» является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Республики Татарстан. Осуществляет покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности, реализацию конечным потребителям (юридическим и физическим лицам). Общество также является расчётным центром (организация начисления, приёма, распределения и перечисления денежных средств за жилищно-коммунальные услуги) и ведёт активную деятельность как с населением, так и с поставщиками жилищных и коммунальных услуг.

В структуру компании входят девять филиалов: Альметьевское, Бугульминское, Буинское, Елабужское, Приволжское, Чистопольское, Камское, Набережночелнинское и Казанское городское отделения. В каждом из них для удобства обслуживания потребителей действуют офисы клиентского обслуживания, офисы обслуживания населения и территориальные участки.

Руководитель — Сулейманов Рифнур Хайдарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, г. Казань, ул. Павлюхина, 110В
  • Телефон: 8(843)567-70-15
  • Email: office@tatenergosbyt.ru
  • Сайт: https://tatenergosbyt.ru/

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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