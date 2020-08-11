АО Татэнергосбыт
Общая информация
Акционерное общество «Татэнергосбыт» является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Республики Татарстан. Осуществляет покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности, реализацию конечным потребителям (юридическим и физическим лицам). Общество также является расчётным центром (организация начисления, приёма, распределения и перечисления денежных средств за жилищно-коммунальные услуги) и ведёт активную деятельность как с населением, так и с поставщиками жилищных и коммунальных услуг.
В структуру компании входят девять филиалов: Альметьевское, Бугульминское, Буинское, Елабужское, Приволжское, Чистопольское, Камское, Набережночелнинское и Казанское городское отделения. В каждом из них для удобства обслуживания потребителей действуют офисы клиентского обслуживания, офисы обслуживания населения и территориальные участки.
Руководитель — Сулейманов Рифнур Хайдарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Павлюхина, 110В
- Телефон: 8(843)567-70-15
- Email: office@tatenergosbyt.ru
- Сайт: https://tatenergosbyt.ru/
Дата последнего обновления: 11.08.2020