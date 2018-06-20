На НКНХ запустили новое производство изобутилена

Фото: Ксения Жаркова

На заводе изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» ввели в эксплуатацию производство изобутилена мощностью 160 тыс тонн в год. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов, член Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин и глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин.



— «Нижнекамскнефтехим» — это крупнейший, современный комбинат мирового уровня. Мы только что посмотрели уровень, качество строительных работ, он очень высокий, и это говорит о большом перфекционизме коллектива. Хотел бы поблагодарить акционеров, которые приняли это решение, группу компаний «ТАИФ», исполнительную дирекцию, монтажников, строителей, технологов, которые принимали участие в реализации проекта, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.



Изобутилен является сырьем для выпуска изопрена — основного компонента при производстве синтетических изопреновых и бутиловых каучуков. Кроме этого, он используется для получения алюмоорганических соединений.



Во время открытия производства прошла церемония награждения работников завода изопрена-мономера, награды вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.



Отметим, что новое производство изобутилена является вторым инвестиционным проектом на заводе изопрена-мономера в масштабной программе по увеличению выпуска изопренового каучука до 330 тыс тонн в год. Первый инвестпроект на заводе изопрена-мономера был реализован в сентябре 2017 года, когда на заводе запустили установку по выпуску формальдегида. Третий этап, по модернизации производства изопрена, компания планирует реализовать в ближайшее время.