АУЕ вне закона: атрибут блатной романтики признали экстремизмом

Фото: Максим Платонов

АУЕ — всё

Сегодня Верховный суд России официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Теперь причастность к молодежной субкультуре по решению Верховного суда России будет приравнена к экстремизму.

Генпрокуратура считает, что движение «представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», а в его деятельность вовлекались «подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию».



Запретить АУЕ требовал лично генеральный прокурор Игорь Краснов. Субкультура, по его словам, действует и в других странах.



По данным СМИ, в период с 2017 по 2020 год по всей России сотрудники правоохранительных органов и спецслужб пресекли в России деятельность более 30 группировок АУЕ. Кроме того, правоохранительные органы выявили свыше 4,2 тыс. сетевых сообществ «ауешной» тематики на территории России и еще около 1,6 тыс. на Украине. В этих сообществах числятся 13,25 млн пользователей.

Запретить АУЕ требовал лично генеральный прокурор Игорь Краснов. Фото sev.gov.ru

Движению уже 10 лет

Считается, что история движения, предположительно, началась на рубеже 2000—2010-х годов и уходит корнями в Забайкальский край — первое крупное упоминание в СМИ приходится на 2011 год. Тогда в поселке Приисковый Нерчинского района полицейские выявили банду из почти двух десятков человек, которая напала на товарную контору и избила сторожа. Нападавшими оказались подростки и юноши из благополучных семей в возрасте от 15 до 22 лет, они навязывали воровские идеи в своей школе. Якобы в каждом классе у них были «смотрящие», собиравшие с одноклассников деньги в «общак», откуда часть переправляли в близлежащую колонию.

Именно с Забайкальским краем связано большинство громких дел движения АУЕ. В Казани о нем впервые заговорили в 2014 году, когда в районе поселка Юдино 16-летние члены АУЕ вместе с совершеннолетними уголовниками требовали деньги с одного парня. Об инциденте писала «Новая газета». Парень пришел на встречу со своим отцом. В итоге члены АУЕ убили обоих, а также взяли у них ключи от квартиры, убили в ней мать, после чего обокрали.

В 2016 году вопрос популярности движения АУЕ у молодежи поднимался на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека — внимание президента России Владимира Путина на эту проблему обращала председатель «Союза добровольцев России» Яна Лантратова. Тогда глава государства не стал комментировать ее выступление, а поручил представить соответствующую программу по защите детей.

В 2016 году вопрос популярности движения АУЕ у молодежи поднимался на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото kremlin.ru

В Татарстане только с начала года произошло несколько громких случаев, связанных с АУЕ. В Набережных Челнах 17-летний подросток, будучи под домашним арестом по подозрению в причастности к молодежной группировке, 2 января вместе с 27-летним приятелем напали на 35-летнего мужчину в подземном переходе, избили его и отобрали мобильный телефон. После продажи в сауне они ограбили мужчину 53 лет, затем напали на 69-летнего пенсионера. По данным следствия, парни входят в молодежную группировку «Белята».

В июне в Зеленодольский суд поступило дело 16-летнего парня, который числился приверженцем АУЕ — он при получении паспорта даже подписался этими инициалами и заявил, что это его роспись. Для него это восьмой суд.

«Задерживали его и в Кировской области, причем дважды или даже трижды помещали там в центр временного содержания подростков. Ловили в Йошкар-Оле, в казанских Дербышках, Авиастроительном районе — откуда нам только не звонили», — вспоминает начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Зеленодольскому району Игорь Барсков. В новом деле значатся восемь эпизодов преступлений в Казани, Васильево и Волжске, в том числе четыре угона автомобиля без цели хищения.

Контент в них был посвящен пропаганде и романтизации криминального образа жизни и воровских понятий. Фото newizv.ru

Внимание к АУЕ в последнее время привлекли несколько сообществ в социальной сети «ВКонтакте», в которых состояли сотни тысяч человек. Контент в них был посвящен пропаганде и романтизации криминального образа жизни и воровских понятий. В 2018 году двух жителей Екатеринбурга арестовали по делу об «экстремистском сообществе АУЕ» во «ВКонтакте». Дело дошло до суда, паблик был заблокирован. Создатели паблика рассказывали, что они сами не связаны с криминальным миром, и решили создать сообщество, поскольку им «нечем было заняться» и была «пустая ниша». Приговор по ним пока не вынесен.

Подобную группу «ВКонтакте», пропагандирующую движение АУЕ, выявляли и в Набережных Челнах. Создателем оказался 17-летний подросток, против него возбудили административное производство по фактам пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики. В итоге несовершеннолетний был оштрафован на тысячу рублей.





Что об АУЕ говорят в Татарстане



Глава МВД Татарстана Артем Хохорин, однако, считает, что «суперостроты проблемы нет», о чем заявил на февральской сессии Госсовета РТ.

«Но она [проблема] есть. Конечно, не так, как это прозвучало по Набережным Челнам, что две трети детей-школьников — приверженцы идеологии АУЕ. Нет. Есть несколько десятков [человек] в «Инстаграме», — сказал он.

Другой высокопоставленный силовик — прокурор Татарстана Илдус Нафиков в СМИ заявлял, что АУЕ для Татарстана в целом нехарактерно, хотя в Набережных Челнах оно проявляло себя довольно активно. Вместе с тем он высказывал озабоченность возможным ростом детской преступности.



Между тем министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в февральском прямом эфире выразил мнение, что запрещать АУЕ бесполезно.

«Я бы не драматизировал и не сравнивал бы сегодняшнюю проблему с 90-ми. Это разные вещи. Но я против того, чтобы как-то с этим бороться. Я говорю о профилактике в первую очередь. Как сделать так, чтобы молодые люди не становились субъектами [интереса] правоохранительных органов? Моя личная позиция — запретить или поругать за нарушение закона бессмысленно», — сказал Фаттахов. Он считает, что «ауешников» нужно просто занять делом. В том числе в этом должны помочь подростковые клубы.

Дарья Пинегина