Зачем на сложных перекрестках Казани массово наносят «вафельную» разметку?

По мнению экспертов «Реального времени», под санкции рискуют попасть дисциплинированные водители

Фото: Павел Платов / evening-kazan.ru

На казанских перекрестках начали массово наносить новый вид разметки — так называемую «вафельную». Диагональная желтая «сетка» на асфальте обозначает участок пересечения дорог, на который нельзя выезжать на разрешающий сигнал светофора, если впереди — затор. «Реальное время» выяснило, на каких улицах появилась новая разметка, как она «работает» и насколько полезна.

«Наносят повсеместно»



Вафельную разметку в Казани наносить не торопились: соответствующие изменения в Правила дорожного движения вступили в силу 28 апреля 2018 года, а первые желтые «вафли» на дорогах столицы Татарстана появились лишь 1 июля 2019-го. Самым первым заштриховали перекресток Лево-Булачная — Парижской Коммуны. Затем «вафли» нарисовали на пересечении улиц Пушкина и Салимжанова, а месяц назад — на пересечениях улиц Вишневского и Достоевского и проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской.

— Сейчас уже трудно перечислить все перекрестки, где нанесли вафельную разметку, — говорит замдиректора АСУДД Казани Евгений Пыров. — На днях она появилась на перекрестке проспект Победы — улица Ломжинская, к примеру, и еще на нескольких сложных перекрестках.

Посчитайте эффект в рублях, пожалуйста

«Вафельница» — новый вид разметки, который направлен на предотвращение заторов в городе, однако сам запрет на выезд на загруженный перекресток во избежание образования пробки действует с незапамятных времен. За нарушение п. 13.2 ПДД в КоАП РФ предусмотрен штраф в 1000 рублей. А вафельную разметку решили наносить с сугубо утилитарной целью — четко обозначить границы пересекаемой проезжей части, чтобы автомобилисты видели, где нельзя стоять, а камеры фотовидеофиксации могли «засечь» нарушителей Правил.

Штрафы, конечно, дисциплинируют водителей. Но при условии, что они, во-первых, применяются, а во-вторых, применяются справедливо — за нарушение, которое совершено сознательно, а не вынужденно — а в случае с вафельной разметкой, как выяснилось, и такое возможно.

— Вафельная разметка эффективно работает там, где есть камеры фотовидеофиксации, — говорит замдиректора АСУДД Казани Евгений Пыров. — В этом случае в отношении нарушителя составляется постановление о штрафе. В случае, если камер на перекрестке нет, такая разметка может оказывать лишь психологическое воздействие.

А на одном психологическом воздействии далеко не уедешь: водители вначале будут бояться выезжать на «вафли», но, раз-другой нарушив и не получив «письма счастья», перестанут опасаться наказания.

«Реальное время» направило запрос в республиканское Управление ГИБДД по РТ, чтобы выяснить, сколько постановлений о штрафах было выписано на нарушителей, подловленных камерами на остановке на вафельной разметке. По получении ответа он будет опубликован.

«Сегодня это преждевременно»

— Вафельная разметка нужна для того, чтобы камеры могли четко зафиксировать нарушение, а водители — четко оценить, стоит ли выезжать на перекресток, — рассуждает руководитель Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. — Однако, по моему мнению, определить, успеешь или не успеешь пересечь перекресток даже при ее наличии сложно. Особенно в часы пик. И вот в этом уже заключается ловушка для законопослушного водителя, который, например, не мог предвидеть, что двигающийся впереди автомобиль внезапно остановится.

Исходя из того, что большинство автомобилистов — люди законопослушные и сознательно нарушать ПДД не стремятся, Кулагин делает вывод: на сегодня введение вафельной разметки и связанных с выездом на нее «санкций» — дело несколько преждевременное.

«Не порядка ради, а бюджета для»

— Введение вафельной разметки преследует, на первый взгляд, благую цель, но по сути является еще одним способом пополнить бюджет, резко похудевший за время ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, — считает юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Вот остановился впереди идущий фургон, который вроде бы резво двигался, а водитель следующей машины попал под камеру. И кто виноват? Если впереди, к примеру, ДТП только что произошло, и движение внезапно встало? Штрафовать-то будут по формальному признаку…

Что же касается перекрестков, где камер нет, Копвиллем считает, что «вафельницы» на них — практически бессмысленная трата денег. Поскольку дисциплинированный водитель и без них границы перекрестка видит и при заторе не нарушает, а недисциплинированного там наказать невозможно, если не приставить к каждой такой «вафельнице» экипаж с инспектором ГИБДД:

— Иначе на каком основании выносить постановление в отношении нарушителя? Можно, конечно, предположить, что такие нарушения будут фиксироваться с помощью приложения «Народный инспектор», но в таком случае водителя надо приглашать в ГИБДД, тратить время на разбор… Вряд ли кто-то будет этим заниматься, а при нарушении процедуры отменить такое постановление легко в суде. В Москве, кстати, это поняли и, насколько я знаю, обычно на такого рода сообщения о нарушениях отвечают отписками, суть которых сводится к следующему: неизвестно, с помощью каких технических средств вы это зафиксировали, поэтому ваша жалоба рассматриваться не будет.

«Не тот менталитет»

— Знаете, я против того, чтобы штрафовали за вафельную разметку, — заявил «Реальному времени» водитель Сергей Низметдинов, который в этом уже лично заинтересован. — Во всяком случае, в нашей республике. Менталитет у нас не тот!

Оказалось, Сергей, который за последние 5 лет ни разу не получал штрафов даже за незначительное превышение скорости, ждет «привета» от ГИБДД стоимостью в тысячу рублей за «вафельницу», на которой он оказался в неподходящий момент по причине… вежливости и привычке к аккуратному вождению.

— Я в час пик ехал по проспекту Победы на зеленый в потоке по средней полосе, впереди видел достаточно места, чтобы проехать перекресток, и вдруг меня слева лихо обгоняет автомобиль, резко перестраивается, бьет по тормозам — и занимает то место, куда я метил. И тут поток встает, а я остаюсь на этой самой «вафле»…