ФБК: в организме Навального обнаружен опасный яд

Представители штаба Навального в Омске сообщают, что жену оппозиционера не пускают к нему из-за обнаруженного в его организме опасного яда.

«Юлия Навальная сообщает, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Навального ,и оно опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея», — говорится в сообщении штаба.

При этом само вещество в полиции не назвали из-за «тайны следствия».

В то же время пресс-секретарь транспортной полиции Омска Юлия Шварц не подтвердила эту информацию: «Экспертиза еще идет. И пока у нас нет результатов». Эти слова приводят «Открытые медиа».

Напомним, сегодня руководство омской БСМП №1 отказалось выдать разрешение на транспортировку Навального в Москву или за рубеж из-за нестабильного состояния политика. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш призвала добиться ясной позиции Кремля по эвакуации Навального.