ФБК: в организме Навального обнаружен опасный яд
Представители штаба Навального в Омске сообщают, что жену оппозиционера не пускают к нему из-за обнаруженного в его организме опасного яда.
«Юлия Навальная сообщает, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Навального ,и оно опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея», — говорится в сообщении штаба.
При этом само вещество в полиции не назвали из-за «тайны следствия».
В то же время пресс-секретарь транспортной полиции Омска Юлия Шварц не подтвердила эту информацию: «Экспертиза еще идет. И пока у нас нет результатов». Эти слова приводят «Открытые медиа».
Напомним, сегодня руководство омской БСМП №1 отказалось выдать разрешение на транспортировку Навального в Москву или за рубеж из-за нестабильного состояния политика. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш призвала добиться ясной позиции Кремля по эвакуации Навального.
Общество
Обращаюсь ко всем журналистам. Сегодня на брифинге Пескова потребуйте от него ясной позиции по эвакуации Алексея. Вчера Песков обещал, что власти готовы содействовать в этом. Мы ждём однозначного заявления— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
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