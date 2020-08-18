Дамир Фаттахов: «Не нужно навязывать, какой язык учить, заставлять говорить по-татарски»

Глава Минмолодежи РТ рассказал, как удержать талантливую молодежь от переезда в Москву и по-настоящему увлечь родной культурой

К каким достижениям пришла команда Дамира Фаттахова за время его руководства республиканским министерством молодежи — об этом и не только министр рассказал в рамках прямого эфира проекта «Татарстан Онлайн». Как за эти 2 года Татарстан, наряду с Москвой и Питером, стал точкой притяжения для молодых и талантливых людей. По его словам, ради одного экстрим-парка «Урам», готовящегося к открытию, люди готовы переехать в Казань, а своих детей просят принять в лагерях Татарстана и власти других регионов России. Зачем татарстанский Минмол отправился в соцсети, почему Фаттахов считает неэффективным заставлять «говорить по-татарски», а популярность АУЕ называет своим упущением — читайте в материале «Реального времени».

Как сделать Татарстан точкой притяжения молодых



Сам прямой эфир прошел под названием «Татарстан — территория возможностей для самореализации» в социальных сетях, от YouTube до «ВКонтакте», обычные пользователи которых и задавали вопросы бывшему квнщику из команды «Четыре татарина», а ныне чиновнику, одному из немногих надевающему для выступлений не костюм с галстуком, а модную толстовку (с надписью «Молодежь Татарстана») и джинсы.



В своем онлайн-выступлении, которое в режиме реального времени транслировали крупнейшие региональные сетевые сообщества, Дамир Фаттахов уже с самого начала заявил, что сегодня «все меньше людей», которые могут вообще задаваться вопросом: «Привлекателен ли Татарстан для молодых». По его словам, в последние 5 лет в регионе растет число приехавших и оставшихся по сравнению с количеством уехавших из республики молодых людей. Так, только в этом году, согласно Татстату, на данные которого сослался министр, число приехавших на тысячу превысило количество покинувших регион.



Фаттахов даже отметил определенный тренд среди высказываний молодых о Татарстане: «Здесь есть возможности для их самореализации». При этом, по мнению молодого министра, привлекательность РТ вовсе не складывается только из наличия в Казани большого числа вузов и ссузов, хотя именно качество образования и возможность получения работы на его основе — становятся ключевыми для решения остаться или уехать. Здесь он сослался на примеры из своего общения со спортсменами.

По мнению молодого министра, привлекательность РТ вовсе не складывается только из наличия в Казани большого числа вузов и ссузов

Ради экстрим-парка «Урам» люди уже готовы переехать в Татарстан

— Я, как президент федерации по прыжкам в воду, знаю спортсменов, которые переехали в Татарстан, потому что могут здесь тренироваться в хороших спортивных объектах. Проведение той же Универсиады, чемпионата мира по футболу, других соревнований отразилось на появлении у нас нужной инфраструктуры, — отметил Фаттахов. — Очень скоро у нас откроется экстрим-парк «Урам», и уже на тестовых соревнованиях я слышал, как всей семьей некоторые хотят приехать в Татарстан только потому, что здесь есть инфраструктура для скейтбординга. Еще пример: директор молодежного центра в Бугульме, который мы только-только открыли, уже намеревался переезжать с семьей в Сочи на работу, но именно появление нового МЦ заставило его принять решение — остаться.

Сам экстрим-парк «Урам», который хоть еще и не открылся, но уже вызвал определенный хайп в соцсетях, Дамир Фаттахов тоже назвал удачным проектом, потому что его команда «попала» с его строительством в «актуальный запрос со стороны молодых людей». В тот срез «субкультурных людей», с которыми раньше у его министерства даже не было контактов. Как следствие, «Урам» стал эффективным с точки зрения трат госресурсов из-за его актуальности для молодых татарстанцев.



Фаттахов пообещал, что открытие экстрим-парка состоится до 30 августа этого года. Промедление с вводом в эксплуатацию, заметил чиновник, было связано с «серьезным отношением строителей и будущей команды управления парком к безопасности объекта» — с точки зрения получения сертификатов, соответствия требованиям и нормативам к качеству и прочего. Помимо летней площадки парка — с подачи президента РТ Рустама Минниханова построят и крытую зимнюю, чтобы любители экстремальных видов спорта имели возможность круглый год им пользоваться.

— Это будет самый большой экстрим-парк в Европе — по возможностям, которые дадут открытая и крытая часть парка, и по числу дисциплин, которыми можно будет там заниматься, — заявил Дамир Фаттахов.

Фаттахов пообещал, что открытие экстрим-парка состоится до 30 августа этого года. Фото Максима Платонова

Команда Фаттахова отправилась в соцсети

При этом, заверил министр, в его команде понимают, что для того, чтобы Татарстан (и в первую очередь, конечно, Казань) составлял реальную конкуренцию Москве и Питеру в качестве «точки притяжения для талантливой активной молодежи», необходимо создавать ту среду, в которой молодому человеку будет не только комфортно работать, но и жить. В том числе, решая как вопросы безопасности и строительства парков, скверов, культурных объектов, так и возможности пригласить сюда интересного спикера, чтобы молодым людям уже необязательно для этого было «ездить в Москву».

— Хорошее комфортное жилье, современные школы, достойный детсад, хорошее высшее образование — совокупность факторов нужна, благодаря которой и выбирали бы Казань, — признался Фаттахов.

Чтобы сделать для молодых привлекательной не только Казань, но и другие города и поселения Татарстана, Фаттахову с его командой сразу после создания министерства по делам молодежи пришлось, после проведения опроса по всей республике, сформулировать стратегию, ключевой миссией которой стало — «создание условий для самореализации разной молодежи». Как творческой, так и профессиональной, «чтобы молодой человек мог ответить на вопрос, как я могу реализовать свой потенциал на территории Татарстана». KPI успешности стратегии (показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей) для Фаттахова, по его собственному признанию, это «число молодых людей, которые смогли себя найти в РТ» через 5—10 лет. Для этого его команда должна будет создать инфраструктуру со всеми ее площадками и молодежными программами «актуальной и востребованной». Во-вторых, выстроить простые и понятные коммуникации Минмолодежи РТ с молодыми, создав для этого большое число платформ в социальных сетях.

— Чтобы молодые были с нами в контакте, чтобы мы четко понимали, что им нужно, оперативно меняя что-либо в своих программах, в т. ч. выходили [после получения фидбека] с рекомендациями к коллегам в других министерствах и ведомствах. Минкульт это или Минспорта, неважно. Мы, наше министерство, должны знать, что нужно молодому человеку! — объяснил Фаттахов важность интернет-коммуникаций.

Именно «Молодая семья» должна закрыть тот спрос и потребность в жилье со стороны молодых. А таких семей в действительности, по расчетам Фаттахова, даже не 2,5 тысячи, а «порядка шести тысяч»

Программа «Молодая семья» для почти 6 тысяч семей

Что касается инфраструктуры, то дело не только в строительстве молодежных центров, но и в строительстве самих жилых домов, которые должны быть доступными для молодых семей уже сейчас. Министр по делам молодежи признался, что емкость как республиканских, так и федеральных программ социальной ипотеки — хотя за 10 лет сотни и тысячи молодых семей по ним улучшили свои условия — ограничена. Даже сейчас более 2,5 тысячи татарстанских молодых семей стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Чтобы уменьшить их ожидания, начали реализацию инициативы Минмолодежи с ГЖФ: в программе по соципотеке появилась отдельная категория «Молодая семья», которой могут воспользоваться все молодые люди, не важно, работающие в бюджетных учреждениях или коммерческих (чтобы стать участником программы, достаточно заявиться в ГЖФ или в исполком по месту жительства, уверяет Фаттахов).



По данным ведомства, к настоящему моменту уже 572 семьи готовятся встать на учет по новой программе, а первые 12 семей уже были поставлены. Ограничениями являются лишь возраст (возраст хотя бы одного из супругов не должен превышать 35 лет) и татарстанская прописка. Именно «Молодая семья» должна закрыть тот спрос и потребность в жилье со стороны молодых — а таких семей в действительности, по расчетам Фаттахова, даже не 2,5 тысячи, а «порядка шести тысяч».

Еще одной проблемой, которую Минмолодежи РТ должно решить: отток молодежи из татарстанского села в город. С одной стороны, отметил Дамир Фаттахов, это все-таки естественный процесс, «который всегда был и будет — едут за чем-то лучшим, в большой город с большими возможностями».

— Но если все уедут из села в город — будут серьезные проблемы. Нам важно, чтобы в Казани, Бугульме или каком-нибудь селе создать равные возможности. Это, конечно, громко звучит и легко сказать — но мы это понимаем, у нас 217 подростковых клубов, 30 молодежных центров сегодня по всей республике, 94 лагерей отдыха. Нам необходимо создавать по возможности равные условия как в малом городе, так и в поселке, которые позволили бы молодым людям остаться там жить и работать: от «вайфая в кафе» до возможности устроиться на работу. Мы не питаем иллюзий, что открытия клуба или центра будет достаточно. Где возможно нивелировать разницу между большим и малым городом, там делаем. Мы сегодня пытаемся уводить крупные события, которые в Казани прошли бы уже незаметно и обыденно, в другие муниципалитеты, для которых они [события] станут большими праздниками и событиями в культурной жизни города, — заявил министр.

Фаттахов напомнил, что программа по капитальной реконструкции сети советских пионерлагерей, построенных еще в 1960—70-х годах, «уникальная в России». Фото Максима Платонова

«Нам даже звонят из других регионов, просят принять их детей в лагеря Татарстана»

К слову, о детских и молодежных лагерях отдыха, часть которых в этом году, несмотря на опасения второй волны эпидемии коронавируса, в Татарстане все-таки открыли. Фаттахов напомнил, что программа по капитальной реконструкции сети советских пионерлагерей, построенных еще в 1960-70-х годах, «уникальная в России»: сами лагеря к моменту начала реализации программы не соответствовали запросам детей по материально-технической базе. В 2020 году, пообещал министр, отремонтируют и введут 10 новых лагерей — всего к настоящему моменту было капитально отремонтировано 26 из 94. Стоимость отдыха при этом ни в этом, ни в следующем году повышаться не будет, обещал глава Минмолодежи РТ.

— Этот летний сезон непростой, проводим его в рамках жестких требований Роспотребнадзора, исходя из эпидемии. Мы все же начали летнюю оздоровительную программу — 34 тысячи детей уже отдохнули в летних лагерях. Все живы и здоровы, вернулись домой довольными. Нам даже звонят из других регионов, просят принять их детей в лагеря Татарстана — ведь всех на юга не отправишь, тем более что Краснодар или Крым в этом году детей не принимают. Пока у нас мест для них нет, к сожалению, — рассказал Дамир Фаттахов.

По возможности каждый новый такой лагерь — будет «уникальным». Так, в Бугульме откроется лагерь, готовый принимать у себя и детей с ограниченными возможностями наравне с остальными — инфраструктура это позволит. Еще одна идея у Минмолодежи появилась с подачи главы Нижнекамского района Айдара Метшина — сделать камский филиал знаменитого Артека — «Камский Артек». Под Казанью разместят лагеря «Восток», «самый большой из региональных в России» «Молодежный» на границе с Высокогорским районом. В Лаишевском районе — лагерь «Юнитур» (от советского «юннаты» — «юные натуралисты»), «посвященный интернет-детоксу, в лесу» с корпусами, позволяющими «окунуть детей в рекреационную зону». В Камском Устье появится первый с нуля построенный в России в XXI веке новый лагерь — там, где вообще никакого лагеря не было.

Дамир Фаттахов, что интересно, признался, что его команда проводила опрос среди молодых татарстанцев о том, кто из современных блогеров сегодня вызывает их уважение, к кому молодежь прислушивается и доверяет

«Мы пришли к тому, что не нужно навязывать молодому человеку, какой язык учить»

Пользователи социальных сетей, разумеется, спросили у министра и о ситуации с работой для молодых людей, в частности, студентов, многие из которых лишились этим летом временного трудоустройства просто потому, что в начале сезона многие кафе и бары, где они могли работать официантами, были закрыты на карантин. Для решения этих проблем был запущен — при помощи студенческих отрядов — сайт https://rabota.tatar/, где почти 100 работодателей разместили вакансии как раз по временному трудоустройству. Во время карантина представители Минмолодежи активно вели диалог с работодателями, «в ручном режиме в рамках антикризисного штаба работали». Каждый вуз у себя создавал свой штаб по временному трудоустройству молодых людей. Фаттахов пообещал, что работу их останавливать не будут, координировать ее будет Лига студентов.

Дамир Фаттахов, что интересно, признался, что его команда проводила опрос среди молодых татарстанцев о том, кто из современных блогеров сегодня вызывает их уважение, к кому молодежь прислушивается и доверяет. И теперь, отметил министр, чиновники «знают, за кем молодые следят», правда, имена этих блогеров все-таки не назвал. Но заявил, что и проекты самого Минмолодежи или татарстанской молодежи тоже будут интересны и актуальны, «если будут производить интересный контент». Для этого, в частности, в каждом молодежном центре открывают медиацентры с оборудованием для производства видеороликов и мастер-классами по ведению соцсетей. Именно качество и актуальность контента должно ставиться во главу угла и в случае с работой с татарской молодежью, добавил Фаттахов.

— Мы пришли к тому, что не нужно навязывать молодому человеку, какой язык учить, заставлять говорить по-татарски — это бесперспективно! Это случится, если то, чем мы занимаемся, музыка, которую мы поддерживаем, например — будет актуальной и популярной. Модной! Главное, что какой-то проект или [молодежный татарский] продукт будет в первую очередь актуальным и интересным, а уже потом национальным. Стараемся поддержать ребят, которые на современным модном и актуальном языке выходят на рынок. Неважно, одежда это, музыка или кулинария. Чтобы это было не просто «что-то татарское», а модное, вкусное! — объяснил свою позицию Фаттахов.

Министр заявил, что вся деятельность его министерства, направленная на решение проблем «трудных подростков», направлена на их максимальную занятость, чтобы подростки «не болтались просто на улице»

Если подросток стал «фолловером» АУЕ — это «упущение Минмолодежи»

Министр также заверил сетевую общественность, что взаимодействует с молодыми вовсе не только по партийной линии «Единой России» (в частности, через «Молодую гвардию»). В политическом смысле партнером Минмолодежи является молодежный парламент.

— Который был избран в прошлом году самой молодежью, а не назначен. Результаты уже есть — это место для инициатив и предложений. Молодые депутаты, кстати, в рамках подготовки к предстоящим в сентябре муниципальным выборам, объединились вокруг молодежного предвыборного штаба! И там не только единоросы, есть и беспартийные. Вот в сети пишут, что очередных чиновников набирают… Не надо завышать ожидания, это не горсорган, а молодежная организация! Будем надеяться, что такие молодежные парламенты будут в каждом муниципалитете, в Казани в частности, — заявил Дамир Фаттахов.

Наконец, под занавес прямого эфира с сетевой молодой татарстанской общественностью, Фаттахов прокомментировал и последнюю новость — о том, что Верховный суд РФ признал АУЕ (подростковая субкультура «арестантский устав един», основанная на следовании так называемым «воровским законам») экстремистской организацией. Министр заявил, что вся деятельность его министерства, направленная на решение проблем «трудных подростков», направлена на их максимальную занятость, чтобы подростки «не болтались просто на улице».

— Но, к сожалению, когда подростки уже совершили противоправный проступок, они становятся клиентами другого министерства… И это достаточно грустно, это значит, мы упустили этого подростка. Мы мониторим соцсети, видели всплеск интереса [среди нашей молодежи] к АУЕ. Самые разные причины приводят детей к уголовной романтике. Мы, конечно, решение суда поддерживаем — чтобы, наконец, организаторы АУЕ попали под уголовную ответственность. Но если человек стал «фолловером» этого движения, значит это наше упущение, — с сожалением признал глава Минмолодежи РТ.