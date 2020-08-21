Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Крупнейшие дивиденды в истории

Наблюдательный совет Сбербанка подтвердил рекомендацию о выплате дивидендов за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, заявил сегодня журналистам глава банка Герман Греф. По его словам, это самые высокие дивиденды в истории банка и в целом в истории корпоративного бизнеса России.

— Практически все банки в мире решили отложить выплату или снизить сумму дивидендов. У нас было принято решение о выплате 50% дивидендов в размере 422 млрд рублей. Это самые высокие дивиденды в истории Сбербанка и в истории корпоративного рынка России. В пользу этого решения говорит то, что достаточность капитала на высоком уровне — свыше 14%. Это позволяет нам выплатить всю сумму дивидендов и до конца года и в будущем году не опускаться ниже 12,5%, — заявил Греф.



При этом Сбербанк также ощутимо пострадал во время пандемии. Так, в мае чистая прибыль банка рухнула аж на 40% по сравнению с прошлым годом, до 45 млрд рублей. Как заявил сегодня Герман Греф, по результатам 7 месяцев 2020 года чистая прибыль отстает от того же периода прошлого года на 22,5% и составляет 403 млрд рублей.

Однако в целом, как заявил Греф, все показатели работы Сбербанка в период пандемии коронавируса остались на неплохом уровне. «Цифровые сервисы «сыграли» неплохо — практически 100% услуг можно получить в дижджитале, что привело к росту доли Сбербанка на некоторых рынках, например ипотечного кредитования», — добавил он.



«Цифровые сервисы «сыграли» неплохо — практически 100% услуг можно получить в дижджитале, что привело к росту доли Сбербанка на некоторых рынках, например ипотечного кредитования», — отметил Греф. Фото sberbank.ru

По итогам следующего года возможен схожий объем выплат дивидендов, добавил Греф, отвечая на вопросы журналистов, — так как основные негативные последствия коронавируса, вероятнее всего, пройдены. Однако в целом дивидендная политика будет определяться новой стратегией развития банка, которую представят акционерам к концу 2020 года.

Вместе с тем в Сбербанке, судя по сегодняшним высказываниям Грефа, рассматривают также и негативные сценарии — например, пресловутую «вторую волну» коронавируса.

Помимо прочего, сегодня набсовет Сбербанка внес изменения в устав в связи с изменением контролирующего акционера (напомним, что в этом году Сбербанк перешел от Центробанка в непосредственное владение правительства России). Также в связи с этим были согласованы две новые кандидатуры в набсовет: вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и замглавы Минфина Владимир Колычев. Вопросы о возможных изменениях в составе правления Сбербанка Греф комментировать не стал.

Окончательно решения о выплате дивидендов, составе набсовета и прочем будут утверждаться на годовом собрании акционеров, которое намечено на 25 сентября.

Вакцина Грефа

Вместе с тем еще в мае этого года, во время активной фазы российской «гонки за вакциной от коронавируса», СМИ выяснили, что Сбербанк может быть причастен к созданию этой вакцины. Тогда банк зарегистрировал 100%-ную дочернюю компанию ООО «Иммунотехнологии» — СМИ сообщали, что эта компания займется производством вакцины от коронавируса разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Герман Греф подтвердил, что «Иммунотехнологии» занимались созданием и финансированием вакцины, но непосредственно производством заниматься не намерены. Фото mos.ru

Как мы знаем, в итоге первой была зарегистрирована именно вакцина от центра Гамалеи. Сегодня Герман Греф подтвердил, что «Иммунотехнологии» занимались созданием и финансированием вакцины, но непосредственно производством заниматься не намерены.

— Да, эта «дочка» создавалась как «проектный офис» по созданию вакцины и своей главной целью имеет именно это. Да, мы финансируем создание вакцины и эту дочернюю компанию, — сказал Греф, воздержавшись от дальнейших комментариев по этой теме.

Отметим, что, по данным РБК, в мае Сбербанк также предложил своим сотрудникам стать добровольцами в тестировании вакцины. Кроме того, еще в апреле банк направил более 3 млрд руб., в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, разработку и производство вакцин и лекарств против COVID-19. Эти средства в том числе получил и центр Гамалеи, но также и другой разработчик вакцины — НЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Александр Артемьев