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Роспотребнадзор Татарстана: школьные линейки отменяем не мы

14:17, 17.08.2020
Роспотребнадзор Татарстана: школьные линейки отменяем не мы
Фото: kzn.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина удивилась вопросу об отмене линеек в школах 1 сентября.

«На сегодня мы ничего не отменяем, не могу сказать, что это за запрет, возможно, это будет обсуждаться», — заявила Авдонина. Она также отметила, что по таким вопросам следует обращаться в Минпросвещения России.

Ранее сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин объявил о решении не проводить школьные линейки 1 сентября в 2020 году. Позже в пресс-службе мэрии «Реальному времени» сообщили, что вопрос об этом решается, точно будет известно на следующей неделе.

ОбществоОбразование Татарстан
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