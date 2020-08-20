Рассказ очевидца о госпитализации Навального: «Ему поставили капельницу — видимо, доктор нашелся»

Как все происходило

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован сегодня утром в Омске после ухудшения состояния во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что сейчас Навальный находится в коме. Как сообщают СМИ, врачи поставили предварительный диагноз «острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном)".

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — написала Кира Ярмыш в Twitter.



Агеев пояснил, что посадка в Омске была экстренной и связана была именно с состоянием здоровья Навального

«Реальному времени» удалось связаться с казанцем Ильей Агеевым, который летел одним рейсом вместе с политиком и на глазах которого разворачивались все события.

— В 7.55 был вылет из Томска — мы встретились [с Навальным] на посадке, я даже сфотографировался с ним, спросил, какими судьбами здесь. Он ответил, что приехал «Сибирь посмотреть». Он был с Кирой Ярмыш и еще одним парнем. Где-то после часа полета проводник стала спрашивать, есть ли врач на борту, потом повторила этот вопрос еще раз. И через 15 минут объявила, что мы заходим на посадку в Омске.

Агеев пояснил, что посадка в Омске была экстренной и связана была именно с состоянием здоровья Навального.

Агеев пояснил, что посадка в Омске была экстренной

— Там плед постелили, он лежал в хвосте. Ему поставили капельницу — видимо, доктор нашелся. В итоге мы сели, к самолету подъехала карета скорой помощи. Навального вынесли на носилках.

Покормить пассажиров в самолете не успели, уточняет Агеев, но незадолго до того, как Навальному стало плохо, раздавали воду и соки. Во время полета политик был бледен, а под конец начал терять сознание.

— У меня был сосед по креслу, который долго не мог попасть в уборную — все время было занято. Потом оказалось, что там был Навальный: ему было плохо, пытался прийти в себя.

После того как Навального увезли, самолет продолжил полет в Москву. Агеев добавил, что когда самолет сел в Домодедово, на борт тут же поднялись сотрудники полиции и попросили выйти всех, кроме 10-го, 11-го, 12-го рядов, — Навальный во время полета сидел в 10-м ряду.

Не первое отравление Навального

Транспортная полиция Томска начала проверку из-за случившегося с оппозиционером. Представители аэропорта Томска сообщили, что готовы предоставить записи видеонаблюдения. В омскую больницу, где находится Навальный, вызвали полицию, сообщила Ярмыш. Также, по ее словам, туда прибыли представители Следственного комитета.

Известно, что Навальный пил черный чай в кофейне аэропорта Томска, там проводят внутреннюю проверку. Владелец кофейни сообщил «Интерфаксу», что выяснит все обстоятельства и изучит записи с камер наблюдения.

Транспортная полиция Томска начала проверку из-за случившегося с оппозиционером

В авиакомпании S7, самолет которой осуществлял рейс, также заявили, что Навальный в самолете ничего не ел и не пил. В сознание Алексей Навальный не приходил. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подают заявление по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля и требуют расследования. Отметим, что год назад Алексей Навальный был срочно госпитализирован с признаками острой аллергической реакции в одну из московских больниц. До госпитализации он находился в спецприемнике, где отбывал административный арест.

Александр Артемьев, фото и видео предоставлены Ильей Агеевым