Российская волна эвакуаций судов зацепила Казань

Сегодня, 20 августа, в городах России проходят массовые эвакуации судов из-за сообщений о минировании.

В Казани уже эвакуированы как минимум Вахитовский и Советский районные суды. В обоих случаях на официальную электронную почту суда пришло анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Адрес, с которого поступили сообщения, в судах не назвали, но в пресс-службе Вахитовского райсуда сообщили, что текст сообщения был «стандартным» для подобного письма.

Как рассказали посетители Вахитовского райсуда прибывшему на место корреспонденту «Реального времени», эвакуация прошла организованно и без паники

Эвакуация прошла около 9 часов утра, уже после начала работы судов — посетителей вывели из здания, а подъезды к нему перекрыли сотрудники полиции. Как рассказали посетители Вахитовского райсуда прибывшему на место корреспонденту «Реального времени», эвакуация прошла организованно и без паники.

Источник в правоохранительных органах пояснил «Реальному времени», что аналогичное сообщение получили и другие суды в Казани. Однако в Верховном суде пояснили, что у них эвакуация не проводится, все спокойно. Дозвониться удалось в Арбитражный суд Татарстана и в Московский районный суд. В остальных судах не брали трубки, что может говорить о возможной эвакуации на местах.

К моменту публикации материала стало известно, что эвакуация в Вахитовском районном суде Казани завершена — минирование не подтвердилось.

К моменту публикации материала стало известно, что эвакуация в Вахитовском районном суде Казани завершена — минирование не подтвердилось

По всей России

Как пишут СМИ, угрозы поступили в суды Новосибирска, Самары, Красноярска, Волгограда. В Волгограде, помимо судов, эвакуируются отделения «Почты России», здания судебных приставов и других силовых структур.

Днем ранее эвакуации прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве было эвакуировано более 100 объектов. Из-за сообщения о заложенной бомбе сорвалось заседание суда по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова. Также волна ложных сообщений затронула нескольких десятков городских и областных больниц и роддомов Санкт-Петербурга.

Все сообщения оказались ложными, взрывные устройства нигде не обнаружены.

Еще одна волна минирований?

Последняя волна ложных «минирований» началась в России в ноябре 2019 года. Как правило, анонимы отправляют электронные письма с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, больницах, вузах, аэропортах. В марте 2020 года начали поступать сообщения о минировании взлетевших самолетов. ФСБ отчитывалась о блокировке пяти зарубежных ресурсов, с которых поступали угрозы.



Ольга Плешкова, Александр Артемьев