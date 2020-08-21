Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

Он пояснил, что немецкая бригада посчитала, что Навального можно транспортировать. Российские врачи, в свою очередь, считали этот вопрос преждевременным. «Имея просьбы родственников о транспортировке — они берут этот риск на себя, мы не возражаем», — передает «РИА Новости» слова врача.

Ранее консилиум врачей с участием специалистов из клиники Германии решил, что перелет для Алексея Навального будет рискованным и он пробудет в Омске до стабилизации состояния.

