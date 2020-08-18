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В Сирии погиб российский генерал-майор

18:24, 18.08.2020
В Сирии погиб российский генерал-майор
Фото: wikipedia.org / Министерство обороны Российской Федерации

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор.

Еще двое российских военнослужащих получили ранения. Взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора, передает «РИА Новости».

Ранее военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по блокпосту армии Башара Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы. Это произошло после того, как сирийские военные отказались пропустить патруль американских солдат.

ОбществоПроисшествия
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