Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Мосбирже

Фото: пресс-служба "Яндекса"

По данным торгов на 11.20 мск, акции компании «Яндекс» на Московской бирже снова выросли в цене на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов. Цена одной акции на пике роста достигала 4 806 рублей за одну штуку, что является рекордом, сообщает ТАСС.



Котировки «Яндекса» обновляют исторические максимумы третью торговую сессию подряд.

По состоянию торгов на 11.30 мск, рост акций компании замедлился до 2,2% — они продавались на уровне 4 804,6 руб. за штуку.

Напомним, в последний раз акции «Яндекса» обновляли исторический максимум в феврале текущего года.