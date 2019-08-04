Поволжская неделя: отставки в Башкирии и Удмуртии, сокращения на УАЗе и убытки из-за обмеления Волги

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе был отправлен в отставку и.о. министра экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин, а сам регион стал лидером ПФО по количеству смертей в ДТП. Тем временем Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», на Пермском пороховом заводе произошел взрыв, а казанские дизайнеры отстаивают право оформить музей Чапаева в Чебоксарах. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

Руководитель Минэкологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин подал в отставку. И.о. министра получил эту должность в ноябре 2018 года. По данным источников «Реального времени», его увольнение связано с незаконной добычей природного камня в Зауралье. Мирхайдар Борисович был назначен на министерскую должность в ноябре 2018 года.



Промышленность РБ выросла на 4,4%. При этом в отдельных отраслях отмечается скачок на 50 с лишним процентов (электрическое оборудование, транспортные средства и оборудование).



В то же время правительство РБ отказалось от поддержки конкурирующего с АО «Сода» проекта. Компания «Таурус» Иосифа Рутмана больше не сможет рассчитывать на налоговые льготы и другие формы господдержки. Как стало известно, она вычеркнута из списка приоритетных инвестпроектов.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подвел итоги коллегии Контрольно-счетной палаты республики. Он обратил внимание на нарушения в Баймакском районе на 5 млрд рублей, историю с Фондом жилищного строительства и работу регоператора по обращению с отходами.



Радий Хабиров подвел итоги коллегии Контрольно-счетной палаты республики. Фото glavarb.ru

Башкирия вошла в топ-5 регионов по числу пациентов с психическими расстройствами. За год 2,4 тысячи человек получили в республике соответствующие диагнозы впервые в жизни.



По данным ГИБДД, республика лидирует среди регионов ПФО по количеству погибших в ДТП. В республике зафиксировано 1 707 аварий, в которых погибли 178 человек и 2 175 получили травмы, сообщил главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов.



Он же рассказал о погоне за пьяными девушками по Уфе. Глава УГИБДД подчеркнул, что обнаружить их помогла трансляция в соцсетях. 2 августа в столице РБ произошло и ДТП с десантниками. В районе парка Победы автомобиль с празднующими День ВДВ врезался в грузовик.



На этой неделе скончался молодой уфимский хореограф и артист балета Саръян Сулейманов.



«Реальное время» подготовило обзор мероприятий на Курбан-байрам в Казани и Уфе. В Башкирии будут отдыхать не только в субботу и воскресенье, но и в понедельник, 12 августа.



В еженедельную подборку тендеров попал заказ на реконструкцию стадиона «Шахтер» в Кумертау за 246,9 млн рублей. А УГАТУ планирует отремонтировать за 13 млн рублей два этажа одного из своих общежитий.



ГИБДД региона провело испытания аэростата. Фото гибдд.рф

Самарская область

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал слова главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича. Он пожелал клубу не иметь тренера, «который несет такую чушь».



ГИБДД региона провело испытания аэростата. Аппарат ведет наблюдение за нарушителями на дорогах с высоты. Тест длился три дня.



Власти Самары намерены потратить более 7 млн рублей на содержание общественных туалетов. Самый крупный тендер за неделю — это ремонт улицы Чернышевского в Новокуйбышевске. Областное управление налоговой службы планирует закупить несколько автомобилей на 14,4 млн рублей.



В Самаре вынесен приговор директору ООО «Современные медицинские технологии» Сергею Шатило. Он получил 3,5 года колонии за махинации при закупках медоборудования на 4 млрд рублей.

Нижегородская область

Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». По данным регулятора, у банка не было резервных средств.



В Нижнем Новгороде обратили внимание на то, что из-за обмеления Волги судоходство несет убытки в несколько миллиардов рублей.



Власти областной столицы планируют создать новый парк и укрепить склон под кремлем. Пока объявлен тендер на разработку проекта стоимостью 15 млн рублей. Все работы планируется завершить до 800-летия Нижнего.

Власти областной столицы планируют создать новый парк и укрепить склон под кремлем. Фото progorod76.ru

В городе строители приступили к работе над домами комплекса «Новинки Smart City» — одного из самых известных долгостроев с тысячами обманутых дольщиков.

Десять компаний прошли отборочный этап конкурса на контракт по организации платных парковок в Нижнем. В число потенциальных инвесторов вошли ПАО «Ростелеком», «МегаФон» и другие компании. Согласно плану, исполнитель создаст 7,4 тысячи парковочных мест, час стоянки на них будет стоить 50 рублей.

Удмуртия

Глава Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку министра здравоохранения республики Игоря Титова.

Во втором квартале 2019 года цены на квартиры в новостройках в Удмуртии повысились на 3,6%. Рынок вторичного жилья отметился снижением средней цены на 0,5%.

Концерн «Калашников» закупит канцтовары на 3 млн рублей. Благоустройство набережной в Воткинске за 13,8 млн рублей обеспечит ФГУП «Главное военно-строительное управление №8». Ознакомиться с полным обзором тендеров Удмуртии можно здесь.



Пермский край

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Прокуратура Пермского края построит для себя новое здание. Затраты оцениваются в 600—700 млн рублей.

Власти Кирова борются со структурами ГК «Ренова» Виктора Вексельберга за возвращение коммунальных сетей в муниципальную собственность. Фото kirovcs.ru

Марий Эл

Согласно подборке «Реального времени», «Марийскавтодор» потратит 5,4 млн рублей на проект моста через Немду на дороге Йошкар-Ола — Уржум. Поволжский государственный технологический университет заплатит 375 тысяч рублей за доступ к системе «Антиплагиат.ВУЗ».



Кировская область

Власти Кирова борются со структурами ГК «Ренова» Виктора Вексельберга за возвращение коммунальных сетей в муниципальную собственность.



Ульяновская область

На Ульяновском автозаводе (ООО «УАЗ») начались сокращения. Всего ожидается сокращение около 1000 сотрудников.

Правительство региона готовится передать функции управления имуществом региональному Министерству цифровой экономики и конкуренции.

На неделе авиакомпания «Оренбуржье» сообщила об отзыве сертификата эксплуатанта и предупредила о прекращении полетов с 1 сентября. Фото Максима Платонова

Чувашия

Казанская студия дизайна выиграла конкурс проектов оформления музея В.И. Чапаева в Чебоксарах. Однако татарстанских дизайнеров стали оттеснять от улучшения музея.



Татарская диаспора Чувашии планирует поставить памятник букве «Ц» в селе Урмаево. Активисты рассчитывают привлечь внимание к «цокающему» диалекту местных мишар.



Оренбургская область

На неделе авиакомпания «Оренбуржье» сообщила об отзыве сертификата эксплуатанта и предупредила о прекращении полетов с 1 сентября. Однако вскоре Росавиация отменила решение по отзыву сертификата, следовательно, перевозчик сможет продолжить полеты.

