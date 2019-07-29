Авиакомпания «Оренбуржье» сообщила о прекращении полетов

Авиакомпания «Оренбуржье» с 1 сентября перестанет выполнять полеты. И.о. гендиректора компании Александр Христиановский также сообщил о продаже части самолетов и сокращении персонала.

Прекращение полетов связано с приостановкой сертификата эксплуатанта, которой потребовало Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщил Христиановский.

Как пишет «Эхо Москвы в Оренбурге», работа авиакомпании на протяжении нескольких лет убыточна и субсидируется из регионального и федерального бюджетов. В последние годы компания также сокращала количество направлений полетов. Сейчас она выполняет рейсы в в Уфу, Казань, Самару, Орск и в Светлый.

Сообщение между Казанью и Оренбургом при этом приостанавливалось и возобновилось только в апреле этого года.