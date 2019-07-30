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СМИ: Росавиация разрешила авиакомпании «Оренбуржье» продолжить полеты

21:15, 30.07.2019
СМИ: Росавиация разрешила авиакомпании «Оренбуржье» продолжить полеты
Фото: realnoevremya.ru

Росавиация сняла ограничение на сертификат эксплуатанта авиакомпании «Международный аэропорт Оренбург» (бренд «Оренбуржье»), что дает право продолжить полеты с 1 сентября.

Сертификат изначально был приостановлен в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием авиакомпании, передает ТАСС со ссылкой на источник. При этом не уточняется, устранило ли «Оренбуржье» эту проблему и почему сертификат был восстановлен.

Вчера стало известно, что авиакомпания «Оренбуржье» с 1 сентября перестанет выполнять полеты. И.о. гендиректора компании Александр Христиановский также сообщил о продаже части самолетов и сокращении персонала. Прекращение полетов было связано с приостановкой сертификата эксплуатанта, которую потребовала Росавиация.

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