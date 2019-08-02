Губернатор Самарской области о Божовиче: «Избави бог нашу команду от тренера, который несет чушь»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича за его слова о нападающем Александре Соболеве.

— Божович сказал: «В будущем хотел бы видеть Соболева в сильной российской команде».

— То есть он так и сказал? Дай бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда? Ну знаете, не очень, во-первых, верю, что это так, но вы мне приводите это как цитату... Тогда отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крыльев Советов»: избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь.

Все-таки русский язык для Божовича не родной, и я надеюсь, разберемся, что он действительно сказал и что думал. Раз пошла такая информационная волна, тренеру стоит дать дополнительный комментарий, разъяснить, что он имел в виду, и если оговорился — извиниться перед болельщиками и перед клубом.

Только базируясь на местных воспитанниках, можно будет говорить о том, что клуб «Крылья Советов» будет конкурентоспособен в длительной перспективе, и с Божовичем мы об этом говорили. И он сказал: «Да, я готов работать на длительную перспективу, а не быть временщиком». Поэтому меня эта его фраза, с которой вы начали, удивляет.

Еще раз подчеркну, что здесь какая-то ошибка и недопонимание. Сегодня клуб неплохо укомплектован, и исходя из состава футболистов, конечно, мы ждем других результатов, нежели одна победа в трех матчах, которая была достигнута.

Думаю, поговорим об этом более подробно после матча с «Локомотивом», который состоится уже завтра. В любом случае для построения новой команды на принципах, основывающихся на воспитании собственных игроков, важнейшей составляющей является клубный патриотизм, а такие высказывания, которые допустил Божович, конечно, идут вразрез с клубным патриотизмом, что для «КС» неприемлемо.

Разберемся с ситуацией, и, надеюсь, исчерпывающие пояснения по этому вопросу даст сам главный тренер команды, — заявил Азаров.

Отметим, что вчера Божович также прокомментировал новость о возможном возвращении пива на стадионы. Тренер поставил под сомнение правильность такого шага.

