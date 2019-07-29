Ушел из жизни башкирский хореограф Саръян Сулейманов

Молодой хореограф и артист балета Башкирского государственного театра оперы и балета Саръян Сулейманов ушел из жизни в возрасте 30 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный дирижер этого театра Рустэм Сулейманов.

Причина смерти артиста не называется. Прощание состоится сегодня в Уфе в доме Сулеймановых.

Саръян Сулейманов — выпускник Башкирского хореографического училища имени Рудольфа Нуреева (2007) и Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (2015, класс народного артиста России Ю.Н. Петухова), которую он закончил по образовательной программе балетмейстер-постановщик. С 2007 года Саръян Сулейманов выступает как солист на сцене БГТОиБ. В составе труппы театра выезжал на гастроли в Таиланд, Мексику, Италию.

30 марта Саръян Сулейманов представил премьеру новой постановки — одноактный балет «Доктор Никто».