Глава Минэкологии Башкирии подал в отставку по собственному желанию

И.о. министра природопользования и экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин подал в отставку. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мирхайдар Фатхуллин подал в отставку по собственному желанию, заявление подписано 26 июля. Исполняющий обязанности еще не назначен, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе.

Напомним, Мирхайдар Фатхуллин был назначен на должность 12 ноября 2018 года. Соответствующий указ подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

Ранее Фатхуллин трудился в государственных и коммерческих структурах, также работал в банковской системе Башкирии и Татарстана. С 2014 по 2018 год являлся советником заместителя председателя правительства Свердловской области, заместителем директора контрольного департамента, заместителем директора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора и правительства Свердловской области.