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Самарские тендеры: 300 метров дороги за 70 миллионов, новая развязка и «мини-кванториумы»

07:00, 30.07.2019

Обзор наиболее интересных тендеров Самарской области за неделю

Самарские тендеры: 300 метров дороги за 70 миллионов, новая развязка и «мини-кванториумы» Фото: bnkomi.ru

1. Медицинские изделия на 85 миллионов для кардиологического диспансера

Самарский областной клинический кардиологический диспансер имени Полякова планирует купить изделия медицинского назначения на довольно крупную сумму — 85,1 млн рублей. Соответствующий тендер был обнародован на портале госзакупок 22 июля. Потенциальные поставщики могут подать заявки до 2 августа, а аукцион проведут 6 августа.

Из технического задания известно, что финансирование будет осуществляться из средств самого бюджетного учреждения. Список продукции, которую нужно будет поставить, довольно большой — он включает 20 видов товаров. Среди них, к примеру, 30 вязаных протезов сосуда, пять гофрированных сосудистых протезов для хирургии, 3 тысячи взрослых наборов для перфузии, 360 устройств для кристаллоидной кардиоплегии, 125 магистралей экстракорпорального кровообращения, а также 1 125 мембранных оксигенераторов крови.

2. Меньше полукилометра новой дороги в Новокуйбышевске за 70 миллионов

Администрация Новокуйбышевска планирует потратить 69,7 млн рублей на транспортно-пешеходную дорогу по улице Чернышевского. Информация о закупке появилась 22 июля, заявки будут принимать до 30 июля, тогда же состоится и аукцион. Закупку оплатит бюджет Новокуйбышевска.

Администрация Новокуйбышевска планирует потратить 69,7 млн рублей на транспортно-пешеходную дорогу по улице Чернышевского. Фото multilisting.su

Из документации известно, что общая строительная длина составит всего 355 метров. Расчетная скорость движения на дороге составит 70 км/ч, на участке будут две полосы движения шириной в 3,5 метра каждая. Тротуар будет шириной в 2,5 — 3 метра.

3. Спроектировать дорогу по улице Авроры с тоннелем

Однако сумма, запланированная на эту дорогу, кажется не такой большой, если сравнить ее со стоимостью другого тендера. Министерство транспорта и автодорог Самарской области планирует потратить 61,2 млн рублей только на проектную документацию для строительства автодороги по улице Авроры, от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 июля по 15 августа, рассматривать их будут 16 и 21 августа.

Дороже всего — 19 млн рублей — будут стоить проектные работы по автомобильной дороге, еще в 18 млн обойдутся проектные работы по искусственным сооружениям. Известно, что протяженность дороги составит 2,4 километра, также потребуется учесть пересечение Московского шоссе и улицы Авроры на разных уровнях — речь идет о транспортном тоннеле с рамповыми частями шириной 26 метров и длиной в 540 метров.

4. 15 новых машин для УФНС

Управление федеральной налоговой службы по Самарской области собирается обновить автопарк: ведомство купит легковых автомобилей на общую сумму в 14,4 млн рублей. Об этом стало известно 26 июля, заявки будут принимать до 5 августа, а аукцион состоится 7 августа.

УФНС хочет получить Lada Vesta Cross или эквивалент. Фото drive.ru

Из документации можно узнать, что речь идет о 15 легковых автомобилях стоимостью в 959 тысяч рублей каждый. УФНС хочет получить Lada Vesta Cross или эквивалент. Требуемый тип кузова — седан, двигатель — объемом не меньше 1,6 литра с мощностью от 110 до 150 л.с. Коробка передач должна быть механическая, в машине должен быть подогрев наружных зеркал, кондиционер или климат-контроль, дневные ходовые огни, обогрев ветрового стекла, механическая защита коробки передач.

5. Парковка во дворе как элемент комфортной среды

А вот администрация Тольятти планирует устроить площадку для временной парковки в рамках реализации общественных проектов по благоустройству территорий. Об этом было объявлено 23 июля, заявки будут принимать до 2 августа, а аукцион состоится 6 августа. Оплачивать работы будет бюджет города.

Парковка расположится в Автозаводском районе, на дворовой территории домов по улице Полякова, 24, 26, 28 и 30. Работы должны быть выполнены не позднее 31 октября 2019 года. Судя по заявленной цели, под «комфортной средой» подразумевается сама парковка: планируется «обеспечение благоустройства кварталов, улучшение эстетического состояния дворовых территорий и создание условий для комфортной среды проживания жителей». Для создания парковки потребуется в том числе вырубить деревья и посадить новые.

Администрация Тольятти планирует устроить площадку для временной парковки в рамках реализации общественных проектов по благоустройству территорий. Фото wikilaw.ru

6. 7 миллионов на год обслуживания четырех туалетов

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары позаботится об общественных туалетах. На их содержание ведомство планирует потратить 7,16 млн рублей. Информация о закупке появилась 25 июля, заявки на участие будут приниматься до 5 августа, а аукцион состоится 7 августа.

Услуги должны оказываться в срок с 1 сентября 2019 по 30 сентября 2020 года. От подрядчика потребуется самостоятельно заключать договоры с поставщиками энергоресурсов на обеспечение объектов теплом, водоснабжением и водоотведением, а также электричеством. Помимо этого, исполнитель должен будет контролировать температурный режим воды, включать и выключать тепловентиляторы в кабинах, а также наружное и внутреннее освещение, контролировать уровень расхода воды и гигиенических принадлежностей, заниматься уборкой прилегающей территории. Туалеты должны работать с 9 до 22 часов, за исключением 31 декабря и 1 января. В целом речь идет о четырех туалетах — по одному в сквере имени Пушкина и на площади имени Куйбышева и двух в парке Победы.

7. Светодиодный экран для сызранского театра

Тем временем Драматический театр имени А.Н. Толстого в Сызрани купит светодиодный экран за 6 млн рублей. Тендер объявили 26 июля, заявки будут принимать до 7 августа, а аукцион состоится в 11 утра 9 августа. Финансирование обеспечат из средств областного бюджета.

Драматический театр имени А.Н. Толстого в Сызрани купит светодиодный экран за 6 млн рублей. Фото 2do2go.ru

Поставка экрана должна быть произведена в течение 15 дней с даты заключения контракта. Вес экрана составит 1,2 тонны, углы обзора — 140 градусов. Среднее время непрерывной работы должно быть от 400 тысяч до миллиона часов. Экран должен поддерживать в том числе разрешение 3 840 на 1 200 пикселей.

8. «Мини-кванториумы» для Минобра

Министерство образования и науки Самарской области планирует выделить 5,63 млн рублей на поставку комплексов оборудования для создания «мини-кванториумов». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 26 июля, заявки можно подать до 12 августа, а аукцион состоится 14 августа. Финансирование будет осуществлено за счет средств области.

Речь идет о 171 ноутбуке, 95 «Матрешках Z» (как следует из техзадания, это — Hi-Tech конструктор на основе платформы Arduino), наборе модулей для подключения Iskra JS к интернету «Интернет вещей» в количестве 95 штук, 95 наборах «Малина» — для начала работы с Raspberry Pi 3B+ — одноплатным компьютером, 19 образовательных наборах «Амперка», проекторах и лазерных МФУ. Поставка планируется в течение 30 дней с момента заключения контракта.

9. 4 миллиона на участие «Экрана» в «МАКС-2019»

АО «Научно-исследовательский институт «Экран», входящее в КРЭТ, готово потратить 4,34 млн рублей на участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Закупку планируют осуществить у единственного поставщика — имя его, правда, в документации закупки обнаружить не удалось.

Договор должен исполняться в срок с 27 августа по 1 сентября 2019 года. «МАКС-2019» пройдет в подмосковном Жуковском, в промзоне ЛИИ. От исполнителя потребуется обеспечение участия в выставке, а также предоставление в аренду выставочных площадей, шале, стоянок летательных аппаратов.

АО «Научно-исследовательский институт «Экран», входящее в КРЭТ, готово потратить 4,34 млн рублей на участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Фото Александра Третьякова

10. Пляжи в сентябре для Чапаевска

Муниципальное бюджетное учреждение Чапаевска «Управление благоустройства города и озеленение» готово потратить 2,87 млн рублей на организацию пляжей и зон отдыха. Об этом стало известно 22 июля, заявки принимаются до 5 августа, аукцион состоится 7 августа. Финансирование осуществят из местного бюджета.

Победитель тендера должен оборудовать и подготовить пляжи, организовать работу спасательных постов, обеспечить профилактику несчастных случаев на воде. Целью заявлена безопасная эксплуатация мест массового отдыха людей на пляжах общего пользования. Работы коснутся озера Ильмень, озера Березовое, а также реки Чапаевки. Спасатели будут работать с 10 до 20 часов ежедневно. Работы должны исполняться с момента заключения контракта до 30 сентября, так что в основном подготовленные пляжи ждут жителей Чапаевска уже ближе к осени.

Максим Матвеев
ЭкономикаБюджетОбществоВластьБизнесУслуги
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