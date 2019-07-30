Самарские тендеры: 300 метров дороги за 70 миллионов, новая развязка и «мини-кванториумы»

Обзор наиболее интересных тендеров Самарской области за неделю

1. Медицинские изделия на 85 миллионов для кардиологического диспансера

Самарский областной клинический кардиологический диспансер имени Полякова планирует купить изделия медицинского назначения на довольно крупную сумму — 85,1 млн рублей. Соответствующий тендер был обнародован на портале госзакупок 22 июля. Потенциальные поставщики могут подать заявки до 2 августа, а аукцион проведут 6 августа.

Из технического задания известно, что финансирование будет осуществляться из средств самого бюджетного учреждения. Список продукции, которую нужно будет поставить, довольно большой — он включает 20 видов товаров. Среди них, к примеру, 30 вязаных протезов сосуда, пять гофрированных сосудистых протезов для хирургии, 3 тысячи взрослых наборов для перфузии, 360 устройств для кристаллоидной кардиоплегии, 125 магистралей экстракорпорального кровообращения, а также 1 125 мембранных оксигенераторов крови.

2. Меньше полукилометра новой дороги в Новокуйбышевске за 70 миллионов

Администрация Новокуйбышевска планирует потратить 69,7 млн рублей на транспортно-пешеходную дорогу по улице Чернышевского. Информация о закупке появилась 22 июля, заявки будут принимать до 30 июля, тогда же состоится и аукцион. Закупку оплатит бюджет Новокуйбышевска.

Администрация Новокуйбышевска планирует потратить 69,7 млн рублей на транспортно-пешеходную дорогу по улице Чернышевского. Фото multilisting.su

Из документации известно, что общая строительная длина составит всего 355 метров. Расчетная скорость движения на дороге составит 70 км/ч, на участке будут две полосы движения шириной в 3,5 метра каждая. Тротуар будет шириной в 2,5 — 3 метра.

3. Спроектировать дорогу по улице Авроры с тоннелем

Однако сумма, запланированная на эту дорогу, кажется не такой большой, если сравнить ее со стоимостью другого тендера. Министерство транспорта и автодорог Самарской области планирует потратить 61,2 млн рублей только на проектную документацию для строительства автодороги по улице Авроры, от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 июля по 15 августа, рассматривать их будут 16 и 21 августа.

Дороже всего — 19 млн рублей — будут стоить проектные работы по автомобильной дороге, еще в 18 млн обойдутся проектные работы по искусственным сооружениям. Известно, что протяженность дороги составит 2,4 километра, также потребуется учесть пересечение Московского шоссе и улицы Авроры на разных уровнях — речь идет о транспортном тоннеле с рамповыми частями шириной 26 метров и длиной в 540 метров.

4. 15 новых машин для УФНС

Управление федеральной налоговой службы по Самарской области собирается обновить автопарк: ведомство купит легковых автомобилей на общую сумму в 14,4 млн рублей. Об этом стало известно 26 июля, заявки будут принимать до 5 августа, а аукцион состоится 7 августа.

УФНС хочет получить Lada Vesta Cross или эквивалент. Фото drive.ru

Из документации можно узнать, что речь идет о 15 легковых автомобилях стоимостью в 959 тысяч рублей каждый. УФНС хочет получить Lada Vesta Cross или эквивалент. Требуемый тип кузова — седан, двигатель — объемом не меньше 1,6 литра с мощностью от 110 до 150 л.с. Коробка передач должна быть механическая, в машине должен быть подогрев наружных зеркал, кондиционер или климат-контроль, дневные ходовые огни, обогрев ветрового стекла, механическая защита коробки передач.

5. Парковка во дворе как элемент комфортной среды

А вот администрация Тольятти планирует устроить площадку для временной парковки в рамках реализации общественных проектов по благоустройству территорий. Об этом было объявлено 23 июля, заявки будут принимать до 2 августа, а аукцион состоится 6 августа. Оплачивать работы будет бюджет города.

Парковка расположится в Автозаводском районе, на дворовой территории домов по улице Полякова, 24, 26, 28 и 30. Работы должны быть выполнены не позднее 31 октября 2019 года. Судя по заявленной цели, под «комфортной средой» подразумевается сама парковка: планируется «обеспечение благоустройства кварталов, улучшение эстетического состояния дворовых территорий и создание условий для комфортной среды проживания жителей». Для создания парковки потребуется в том числе вырубить деревья и посадить новые.

Администрация Тольятти планирует устроить площадку для временной парковки в рамках реализации общественных проектов по благоустройству территорий. Фото wikilaw.ru

6. 7 миллионов на год обслуживания четырех туалетов

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары позаботится об общественных туалетах. На их содержание ведомство планирует потратить 7,16 млн рублей. Информация о закупке появилась 25 июля, заявки на участие будут приниматься до 5 августа, а аукцион состоится 7 августа.

Услуги должны оказываться в срок с 1 сентября 2019 по 30 сентября 2020 года. От подрядчика потребуется самостоятельно заключать договоры с поставщиками энергоресурсов на обеспечение объектов теплом, водоснабжением и водоотведением, а также электричеством. Помимо этого, исполнитель должен будет контролировать температурный режим воды, включать и выключать тепловентиляторы в кабинах, а также наружное и внутреннее освещение, контролировать уровень расхода воды и гигиенических принадлежностей, заниматься уборкой прилегающей территории. Туалеты должны работать с 9 до 22 часов, за исключением 31 декабря и 1 января. В целом речь идет о четырех туалетах — по одному в сквере имени Пушкина и на площади имени Куйбышева и двух в парке Победы.

7. Светодиодный экран для сызранского театра

Тем временем Драматический театр имени А.Н. Толстого в Сызрани купит светодиодный экран за 6 млн рублей. Тендер объявили 26 июля, заявки будут принимать до 7 августа, а аукцион состоится в 11 утра 9 августа. Финансирование обеспечат из средств областного бюджета.

Драматический театр имени А.Н. Толстого в Сызрани купит светодиодный экран за 6 млн рублей. Фото 2do2go.ru

Поставка экрана должна быть произведена в течение 15 дней с даты заключения контракта. Вес экрана составит 1,2 тонны, углы обзора — 140 градусов. Среднее время непрерывной работы должно быть от 400 тысяч до миллиона часов. Экран должен поддерживать в том числе разрешение 3 840 на 1 200 пикселей.

8. «Мини-кванториумы» для Минобра

Министерство образования и науки Самарской области планирует выделить 5,63 млн рублей на поставку комплексов оборудования для создания «мини-кванториумов». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 26 июля, заявки можно подать до 12 августа, а аукцион состоится 14 августа. Финансирование будет осуществлено за счет средств области.

Речь идет о 171 ноутбуке, 95 «Матрешках Z» (как следует из техзадания, это — Hi-Tech конструктор на основе платформы Arduino), наборе модулей для подключения Iskra JS к интернету «Интернет вещей» в количестве 95 штук, 95 наборах «Малина» — для начала работы с Raspberry Pi 3B+ — одноплатным компьютером, 19 образовательных наборах «Амперка», проекторах и лазерных МФУ. Поставка планируется в течение 30 дней с момента заключения контракта.

9. 4 миллиона на участие «Экрана» в «МАКС-2019»

АО «Научно-исследовательский институт «Экран», входящее в КРЭТ, готово потратить 4,34 млн рублей на участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Закупку планируют осуществить у единственного поставщика — имя его, правда, в документации закупки обнаружить не удалось.

Договор должен исполняться в срок с 27 августа по 1 сентября 2019 года. «МАКС-2019» пройдет в подмосковном Жуковском, в промзоне ЛИИ. От исполнителя потребуется обеспечение участия в выставке, а также предоставление в аренду выставочных площадей, шале, стоянок летательных аппаратов.

АО «Научно-исследовательский институт «Экран», входящее в КРЭТ, готово потратить 4,34 млн рублей на участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Фото Александра Третьякова

10. Пляжи в сентябре для Чапаевска

Муниципальное бюджетное учреждение Чапаевска «Управление благоустройства города и озеленение» готово потратить 2,87 млн рублей на организацию пляжей и зон отдыха. Об этом стало известно 22 июля, заявки принимаются до 5 августа, аукцион состоится 7 августа. Финансирование осуществят из местного бюджета.

Победитель тендера должен оборудовать и подготовить пляжи, организовать работу спасательных постов, обеспечить профилактику несчастных случаев на воде. Целью заявлена безопасная эксплуатация мест массового отдыха людей на пляжах общего пользования. Работы коснутся озера Ильмень, озера Березовое, а также реки Чапаевки. Спасатели будут работать с 10 до 20 часов ежедневно. Работы должны исполняться с момента заключения контракта до 30 сентября, так что в основном подготовленные пляжи ждут жителей Чапаевска уже ближе к осени.