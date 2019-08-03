Татарстан и Башкирия вошли в рейтинг регионов РФ по числу пациентов с психическими расстройствами

Татарстан и Башкирия заняли третье и четвертое место соответственно в рейтинге регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.



За 2018 год в РТ зафиксировали 2,5 тысячи таких пациентов, в Башкирии — 2,4 тысячи, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава.

Первое и второе места заняли Санкт-Петербург (4,7 тыс. пациентов) и Москва (2,8 тыс.). Пятерку замыкает Челябинская область (2,1 тыс.).

Всего в прошлом году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек.

Ранее Министерство здравоохранения РФ рассказало о самых распространенных психических заболеваниях у жителей России.