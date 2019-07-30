Башкирия заняла первое место по числу погибших в ДТП в ПФО

Башкортостан занял первое место в ПФО по количеству погибших в ДТП за первое полугодие 2019 года. В республике зафиксировано 1707 аварии, в которых погибли 178 человек и 2175 получили травмы, сообщил начальник республиканского УГИБДД Динар Гильмутдинов.

Однако, по словам чиновника, Уфа вошла в число самых безопасных городов-миллионников по числу погибших в ДТП. На дорогах столицы Башкирии погибло 12 человек с начала года, пишет «Коммерсант».

Самым частым ДТП в республике является столкновение автомобилей, 48% от общего числа аварии. Случаи наездов на пешеходов составляют 29%.

По данным УГИБДД, каждое третье ДТП совершено пьяным водителем. По вине нетрезвых автомобилистов погибли 28 человек, получили травмы 157. Качество дорог стало причиной 3% аварий на башкирских дорогах, в них погибли 86 человек.

Однако число мест с высокой регистрацией ДТП уменьшилось с 500 до 136. По плану УГИБДД, к 2030 году число погибших на дорогах должно равняться нулю. Для этого в республике докупаются около 200 камер фото- и видеофиксации к уже имеющимся 162.

Напомним, во время массовых рейдов ГИБДД в Башкирии в минувшие выходные инспекторы задержали 80 пьяных водителей.