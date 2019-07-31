Из-за взрыва на Пермском пороховом заводе пострадали три человека
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв, в результате пострадали три человека, из них двое госпитализированы.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края уточняют, что взрыв произошел без последующего горения. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, отсутствует угроза населению. Причины случившегося устанавливаются, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее глава Ростехнадзора ПФО объяснил, почему нельзя перенести Казанский пороховой завод в Удмуртию.Происшествия
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