Из-за взрыва на Пермском пороховом заводе пострадали три человека

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв, в результате пострадали три человека, из них двое госпитализированы.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края уточняют, что взрыв произошел без последующего горения. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, отсутствует угроза населению. Причины случившегося устанавливаются, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее глава Ростехнадзора ПФО объяснил, почему нельзя перенести Казанский пороховой завод в Удмуртию.