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Из-за взрыва на Пермском пороховом заводе пострадали три человека

16:33, 31.07.2019
Из-за взрыва на Пермском пороховом заводе пострадали три человека
Фото: realnoevremya.ru

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв, в результате пострадали три человека, из них двое госпитализированы.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края уточняют, что взрыв произошел без последующего горения. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, отсутствует угроза населению. Причины случившегося устанавливаются, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее глава Ростехнадзора ПФО объяснил, почему нельзя перенести Казанский пороховой завод в Удмуртию.

Происшествия
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