СК возбудил дело после взрыва на пороховом заводе в Перми

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на пороховом заводе в Перми, в результате которого пострадали пять человек.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», говорится в сообщении управления СК по Пермскому краю.

В настоящее время допрашиваются свидетели, пострадавшие, производится выемка технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

Изначально сообщалось, что из-за взрыва на Пермском пороховом заводе пострадали три человека, из них двое госпитализированы.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края уточняют, что взрыв произошел без последующего горения. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует.