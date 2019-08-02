Тендеры Башкирии: тысячи учебников по татарскому, четверть миллиарда на стадион и лыжероллерная трасса в ЗАТО

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. В Кумертау за 247 миллионов реконструируют стадион

Управление капитального строительства Башкортостана готовится заняться реконструкцией стадиона «Шахтер» в Кумертау. На эти цели из бюджета региона планируют потратить почти четверть миллиарда — 246,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере будут приниматься с 31 июля по 9 августа, тогда же и состоится аукцион.

Стадион располагается на улице Советской. Работы должны начаться в течение семи дней с момента передачи подрядчику строительной площадки. Завершатся они в октябре 2020 года. Реконструкция затронет западную и восточную трибуны — будет проведен монтаж внутренних сетей связи, системы автоматической пожарной сигнализации. Также будут реконструированы системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, смонтирована система наружного наблюдения, благоустроена территория.

2. 3 318 «автоматизированных рабочих мест» для Минздрава

А вот Управление материально-технического обеспечения Минздрава купит «автоматизированные рабочие места» для медицинских организаций за 197,5 млн рублей. Информация о такой закупке появилась 31 июля, заявки можно будет подать до 15 августа, а аукцион состоится 16 августа. Оплата будет осуществлена из бюджета Башкортостана.

Управление материально-технического обеспечения Минздрава купит «автоматизированные рабочие места» для медицинских организаций за 197,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

Закупка производится в рамках программы регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения». Оборудование должны привезти на склад ГУП «Башфармация» — в Уфу, на улицу Батырскую, 39. Планируемое время поставки — 60 дней с момента заключения контракта, но не позднее 1 декабря 2019 года.

Любопытно, что под автоматизированными рабочими местами подразумеваются обычные компьютеры, в количестве 3 318 штук. Они должны быть в формате моноблока, число ядер процессора не меньше четырех, оперативной памяти будет не менее 8 Гб, жесткий диск — не менее 500 Гб. Разрешение экранов компьютеров должно быть не менее Full HD. Стоимость каждого компьютера составит около 60 тысяч рублей.

3. В Башкортостане появится система 112

ГКУ «Безопасный регион» готовится заплатить 99,8 млн рублей за обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Об этой закупке стало известно 29 июля, заявки будут приниматься до 7 августа, аукцион состоится 9 августа. Средства предусмотрены в бюджете региона.

ГКУ «Безопасный регион» готовится заплатить 99,8 млн рублей за обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Фото 1obl.ru

Внедрение системы предполагается в три этапа. На первом будет проведено предпроектное обследование, разработана концепция, сформированы требования. На втором этапе проведут апробацию, приступят к оснащению, начнут ввод системы в опытную эксплуатацию. На третьем этапе должен быть обучен весь операторский и диспетчерский персонал, проведен анализ внедрения системы, система должна быть введена в промышленную эксплуатацию.

4. На ремонт моста через Зилаир потратят 81 млн рублей

На ремонт моста через реку Зилаир на трассе Магнитогорск — Ира Управление дорожного хозяйства Башкортостана готово потратить 81,4 млн рублей. Заявки принимаются с 31 июля по 16 августа, а аукцион состоится 19 августа. Оплатят работы из бюджета региона.

Ремонт состоится в Зилаирском районе, на 208-м километре трассы. Как следует из документации, ремонт затронет и саму дорогу, и искусственные сооружения. В частности, работы будут проводиться на береговых опорах, пролетном строении, лестничных сходах, водосбросных и регуляционных сооружениях.

Ремонт затронет и саму дорогу, и искусственные сооружения. Фото mapio.net

5. Полсотни миллионов на аллею в Салавате

А вот в Салавате планируется благоустроить аллею по улице Ленина. Местная администрация выделит на эти цели 49,6 млн рублей. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 31 июля, заявки будут приниматься до 12 августа, а аукцион состоится 14 августа. Оплатит благоустройство бюджет Салавата.

В списке требуемых работ — разборка существующих покрытий, вырубка деревьев, устройство пешеходных дорожек из брусчатки с устройством бортового камня, велосипедной дорожки, наружного освещения, системы охранного телевидения, малых архитектурных форм. Под ними подразумеваются скамейки, урны, светодиодные арки, конструкции из вазонов для цветов, цветочницы, тактильные дорожные указатели, ограждения. Помимо этого будут устроены элементы озеленения — газоны и клумбы. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2019 года.

6. 60 интерактивных панелей для уфимской школы

Уфимская школа №44 обзаведется интерактивными панелями. Учебное заведение объявило об этом 26 июля, заявок от желающих поставить продукцию будут ждать до 5 августа, а аукцион состоится 7 августа. Общая стоимость панелей составит 21,3 млн рублей. Финансирование будет осуществлено из средств бюджетного учреждения.

Уфимская школа №44 обзаведется интерактивными панелями. Фото rialtorg.ru

Всего понадобится 60 интерактивных панелей. Больше всего — 42 штуки — будет панелей диагональю в 75 дюймов. Разрешение дисплея будет 4к, в нем будет инфракрасная сенсорная технология. В панели будут два интегрированных модуля. В первом — процессор не менее чем с 4 ядрами, оперативная память не менее чем на 4 Гб, постоянное запоминающее устройство на 32 Гб, во втором — оперативная память не менее чем на 8 Гб, SSD-накопитель не менее чем на 128 Гб. Еще 10 интерактивных панелей будут с диагональю в 65 дюймов и четырьмя интегрированными модулями, а восемь панелей будут с диагональю в 86 дюймов.

7. Ремонт общежития УГАТУ на 13 миллионов

Другое учебное заведение — Уфимский государственный авиационный технический университет — задумалось о ремонте в своем общежитии №3, расположенном на улице 8 Марта. Вуз выполнит капитальный ремонт жилых комнат на 4-м и 5-м этажах, а также мест общего пользования. Стоимость работ составит 12,9 млн рублей. Информация была обнародована на портале госзакупок в последний день июля, заявки принимаются до 13 августа, тогда же и состоится аукцион.

От подрядчика потребуется отремонтировать полы — поменять плинтусы и линолеум, в душевых и на кухнях — керамогранит. Ремонт также коснется потолков и стен, перегородок, дверей, электрики, сетей водоснабжения и канализации, сантехники. Работы должны быть выполнены в срок до 30 апреля 2020 года.

Уфимский государственный авиационный технический университет задумался о ремонте в своем общежитии №3. Фото ugatu.su

8. Лыжероллерная трасса в Межгорье

Администрация закрытого административно-территориального образования «Город Межгорье» планирует выделить 12,8 млн на строительство лыжероллерной трассы. Об этом стало известно 26 июля, заявки принимаются до 5 августа, тогда же состоится аукцион. Работы проведут за счет бюджета ЗАТО Межгорье.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ, к 30 сентября должна быть завершена валка леса, демонтажные работы, земляные работы, водоотводящие сооружения, подготовка асфальтобетонного покрытия и оборудование. К 10 декабря должны быть приобретены столбы и материалы для электромонтажа, готовы временные здания и сооружения. К 30 сентября следующего года будут укреплены откосы, устроено асфальтобетонное покрытие, смонтировано электрооборудование. Сдача объекта предполагается к 30 октября 2020 года.

9. Ремонт улицы Воровского за 9 миллионов

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует заняться ремонтом улицы Воровского. На эти цели управление потратит 9,1 млн рублей. О закупке стало известно 26 июля, заявки принимаются до 5 августа, а аукцион состоится 7 августа. Оплатят работы из бюджета столицы региона.

На ремонт улицы Воровского потратят 9,1 млн рублей. Фото bashinform.ru

Ремонт пройдет на площади в 8 370 кв. м, он затронет 980 метров дороги, проходящей параллельно проспекту Салавата Юлаева на юге города. Работы должны выполняться с даты заключения контракта до 15 октября 2019 года. Гарантия на нижний слой покрытия составит 5 лет, а на верхний — 4 года.

10. Около 9 тысяч учебников по татарскому языку для Минобра

Министерство образования Башкортостана собирается купить учебников по татарскому языку на общую сумму в 3,46 млн рублей. Такая информация появилась 31 июля. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — имя его не указывается, но причина такого решения — в том, что требуются учебники определенных авторов у издателей такой литературы.

Всего Минобру понадобится 9 229 учебников 12 видов. Больше всего — по 945 штук — для 5—9 классов. Учебники для 1—4 классов нужны в количестве 900 штук, а для 10 и 11 классов — всего по две штуки. Все они должны быть поставлены в течение 20 календарных дней в Уфу, на улицу Мингажева, 120 (адрес Министерства образования).