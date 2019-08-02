Судоходная отрасль понесла миллиардные убытки из-за обмеления Волги

Судоходная отрасль несет миллиардные убытки после решения властей отказаться от заполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки и, как следствие, обострения ситуации с обмелением Волги.

Суда простаивают, сокращаются перевозки и растут экономические потери. Помочь судоходным компаниям может строительство Нижегородского гидроузла,пишет газета «Коммерсант». Чтобы повысить уровень воды в период навигации, власти предложили построить низконапорную плотину за 43,5 млрд рублей на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района Нижегородской области.

Против проекта выступили нижегородские экологи и общественные активисты. Они опасаются, что ухудшится качество питьевой воды и санитарно-эпидемиологическая ситуация.

По оценке аналитического центра при правительстве, уже сейчас есть вероятность сдвига проекта на 2025 год.



Ранее сообщалось, что Росрыболовство возбудило дело из-за обмеления Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.

