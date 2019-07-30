Хабиров рассказал, какие нарушения выявила Контрольно-счетная палата Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал «обещанные итоги разбора полетов на коллегии Контрольно-счетной палаты».
В своем посте в Instagram он выделил три основных пункта. На первое место Хабиров вынес Баймакский район с беспрецедентным количеством нарушений на 5 млрд рублей. Кроме того, Хабиров обратил внимание на Фонд жилищного строительства и работу регоператора.
— Подряды пересматриваются, на заявленные сроки выйдем. Но и по этому, как и по всем остальным вопросам, соответствующая оценка будет дана, — пишет Хабиров.
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…итак, обещанные итоги разбора полетов на коллегии КСП. 1.Баймакский район. Теперь понимаю, почему так цеплялись за власть прежние руководители. Проверок в районах проведено уже много, но здесь количество нарушений — беспрецедентное, на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей. Присутствовавшим сегодня здесь, на коллегии, ответственным руководителям из силовых структур передали информацию о более чем 160 фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. 2. Фонд жилищного строительства. Нарушений земельного и контрактного законодательства, а также имущественных нарушений и неэффективных затрат по строительным объектам здесь аудиторы насчитали на 7 млрд рублей. И это тоже внимательно изучат компетентные органы. 3. Регоператор. Здесь основной нашей претензией была завышенная стоимость передачи подрядов от генподрядчика к исполнителям, а также нарушения сроков исполнения и авансирования. Вмешались вовремя. Подряды пересматриваются, на заявленные сроки — выйдем. Но и по этому, как и по всем остальным вопросам — соответствующая оценка будет дана. Об этом я сообщу дополнительно.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пригрозил «оборвать руки» дорожникам.ЭкономикаОбществоВласть Башкортостан
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