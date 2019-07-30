Хабиров рассказал, какие нарушения выявила Контрольно-счетная палата Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал «обещанные итоги разбора полетов на коллегии Контрольно-счетной палаты».

В своем посте в Instagram он выделил три основных пункта. На первое место Хабиров вынес Баймакский район с беспрецедентным количеством нарушений на 5 млрд рублей. Кроме того, Хабиров обратил внимание на Фонд жилищного строительства и работу регоператора.

— Подряды пересматриваются, на заявленные сроки выйдем. Но и по этому, как и по всем остальным вопросам, соответствующая оценка будет дана, — пишет Хабиров.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пригрозил «оборвать руки» дорожникам.