Тендеры Удмуртии: набережная от военных, «помазание нефтью» для новичков и внедорожник для телевизионщиков
Обзор наиболее интересных тендеров Удмуртской Республики за неделю
1. Оборудование для лабораторий за 36 миллионов
Автономное образовательное учреждение «Региональный образовательный центр одаренных детей» готово потратить немаленькую сумму — 36,2 млн рублей — на оборудование для оснащения цифровых лабораторий, лабораторий физики и альтернативной энергетики. Об аукционе стало известно 30 июля, заявки будут принимать до 15 августа, а итоги подведут 20 августа.
В состав закупки войдут шесть функциональных звуковых генераторов, столько же осциллографов, 11 цифровых переносных мультиметров, 10 двухканальных лабораторных источников питания, комплект цифровой лаборатории профильного уровня для исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций. Помимо этого понадобятся аппарат для определения теплопроводности, пять контроллеров солнечной панели и гибких монокристаллических солнечных панелей, 40 поликристаллических солнечных панелей, пять накопителей солнечной энергии, а также модульные станки, 3D-принтеры и другое.
2. Военные благоустроят набережную в Воткинске
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №8» собирается потратить 13,8 млн на благоустройство набережной в Воткинске. О закупке стало известно 29 июля, она будет осуществлена у единственного поставщика — московского ООО «Строительное управление «Территория» Дмитрия Усова.
В рамках работ под названием «сохранение и развитие исторического центра города Воткинска, за исключением ремонта фасадов девяти жилых домов по улице Мира постройки 50-х годов XX века» должен быть реконструирован участок набережной от улицы Степана Разина до Березовского залива. Будет использована тротуарная плитка, в том числе тактильная и аналогичная брусчатке. Также будут проведены вертикальная планировка, дренажная канализация, озеленение. Работы должны быть завершены в IV квартале 2019 года.
3. Оргтехника для Чепецкого механического завода
А вот Чепецкий механический завод, расположенный в городе Глазове, планирует купить оргтехнику на общую сумму в 10,2 млн рублей. Информация об этом появилась 25 июля на площадке закупок «Росатома».
В основном предприятию потребуются многофункциональные устройства. В частности, монохромное Kyocera Ecosys M2040dn нужно будет в количестве 150 штук, Kyocera TASKalfa M3550idn — в количестве еще 20 штук. Кроме того, нужно будет много патч-кордов различных моделей, по 31 трансиверу разных моделей, четыре проектора, два широкоформатных сканера, один проекционный сканер, один планшетный компьютер. Поставка должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней.
4. Ремонт тротуара на улице Барамзиной
Тротуар в Ижевске по улице Барамзиной ждет ремонт. Соответствующий тендер на неделе опубликовало МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Работы обойдутся в 6,3 млн рублей. О закупке было объявлено 29 июля, потенциальные исполнители могут подать заявки до 6 августа, а аукцион состоится 7 августа. Работы оплатят из средств бюджета города.
По техническому заданию на тротуаре появится плитка (площадь ее составит 2210 кв. м), также будет устроено водоотведение. Работы должны быть выполнены в очень сжатые сроки — в течение 30 дней, так что можно предположить, что уже в начале сентября ремонт будет завершен.
5. Медицинская техника в лизинг для кизнерской больницы
Республиканская больница медицинской реабилитации Минздрава Удмуртии собирается взять в лизинг медицинское оборудование на сумму в 3,5 млн рублей. Тендер был объявлен 29 июля, заявки можно будет подать до 14 августа, а итоги подведут 21 августа.
Срок финансовой аренды составит 36 месяцев, авансовый платеж — 20%. Оборудование должно быть передано больнице в течение 20 дней с момента осуществления авансового платежа. В списке требуемого оборудования — аппараты для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей (по одной штуке), реабилитационный подвес для вертикализации пациента, медицинский велоэргометр, стабилометрический комплекс. В течение срока лизинга оборудование будет находиться в поселке Кизнер.
6. Мероприятия с «помазанием нефтью» для Ижевского нефтяного научного центра
ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» готовится потратить 3,27 млн рублей на проведение культурно-массовых мероприятий. Информация об этом появилась 24 июля на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг» в секции ПАО «Роснефть». Заявки будут приниматься до 7 августа, а итоги подведут 27 августа.
Всего подрядчик должен будет провести два корпоративных мероприятия. Первое из них — командообразующий адаптационный курс для молодых специалистов — пройдет не позднее 11 октября, с целью повышения эффективности взаимодействия между сотрудниками различных подразделений. Площадка в Ижевске или его пригороде должна вместить не менее 27 человек, от подрядчика потребуется разработать подробный сценарий, включая церемонию посвящения в нефтяники, «предусматривающую обряд помазания нефтью новых молодых специалистов». Второе мероприятие пройдет не позднее 27 декабря и будет посвящено празднованию юбилея компании. Мероприятие состоится в Ижевске, на нем будут присутствовать до 624 человек.
7. Машина за 3 миллиона для телевизионщиков
Федеральное ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», а точнее, его филиал — Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр — планирует купить легковой автомобиль за 3,03 млн рублей. О закупке стало известно 30 июля, заявки будут принимать до 7 августа, а итоги подведут 8 августа.
Автомобиль повышенной проходимости с дизельным двухлитровым двигателем и мощностью 180 л. с. должен быть с шестиступенчатой механической коробкой передач, иметь камеру заднего вида и парктроник, фиксированный фаркоп, откидной задний борт, автономный стояночный отопитель, стальную защиту двигателя, бензобака, коробки передач и радиатора. Автомобиль должен быть поставлен в ноябре 2019 года.
8. Канцелярские принадлежности для «Калашникова»
Один из крупнейших производителей оружия в России, зарегистрированный в Ижевске концерн «Калашников», планирует купить канцтоваров на общую сумму в 3 млн рублей. Закупка была размещена 25 июля 2019 года, окончание приема заявок — 1 августа, а итоги будут подведены 13 августа.
В списке требуемых товаров — 133 наименования, включая визитницы, самоклеящуюся бумагу, штрихи, степлеры, средство для чистки маркерных досок, перманентные маркеры, лупы, карандаши и зажимы, дыроколы, блокноты. Дороже всего будут стоить магнитно-маркерные доски — по 3958 и 2734 рубля, блокноты для флипчарта по 980 рублей, бумага А4 — по 751 рублю.
9. Более 2,5 млн на ремонт здания Центра кадастровой оценки в Сарапуле
Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества планирует заплатить 2,63 млн за ремонт здания с реставрацией фасада в Сарапуле. Информация о закупке появилась на соответствующем портале 29 июля, заявки принимаются до 6 августа, а аукцион состоится 7 августа. Закупку оплатят из средств бюджетного учреждения.
Ремонтировать и реставрировать фасад будут у здания по адресу: ул. Горького, 4 — в нем располагается сам Центр кадастровой оценки. С фасадов планируется отбить штукатурку, обновить, а также установить выравнивающие стяжки. Помимо этого, будут перенавешены водосточные трубы. Работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года.
10. Радиостанции для МВД за миллион
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике планирует купить цифровые возимые радиостанции на общую сумму в 958 тысяч рублей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Прием заявок осуществляется с 26 июля по 5 августа, аукцион состоится 7 августа. Профинансируют закупку из бюджета России.
Всего для МВД понадобится 14 радиостанций «Эрика-260Н» или их эквивалент. В комплекте будет приемопередатчик со встроенным навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS, микрофон-манипулятор, антенна на магнитном основании, комплект монтажных частей. Поставить радиостанции должны в течение 90 календарных дней с момента заключения госконтракта. Гарантия — не менее 12 месяцев.
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