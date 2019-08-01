Тендеры Удмуртии: набережная от военных, «помазание нефтью» для новичков и внедорожник для телевизионщиков

Обзор наиболее интересных тендеров Удмуртской Республики за неделю

1. Оборудование для лабораторий за 36 миллионов

Автономное образовательное учреждение «Региональный образовательный центр одаренных детей» готово потратить немаленькую сумму — 36,2 млн рублей — на оборудование для оснащения цифровых лабораторий, лабораторий физики и альтернативной энергетики. Об аукционе стало известно 30 июля, заявки будут принимать до 15 августа, а итоги подведут 20 августа.

В состав закупки войдут шесть функциональных звуковых генераторов, столько же осциллографов, 11 цифровых переносных мультиметров, 10 двухканальных лабораторных источников питания, комплект цифровой лаборатории профильного уровня для исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций. Помимо этого понадобятся аппарат для определения теплопроводности, пять контроллеров солнечной панели и гибких монокристаллических солнечных панелей, 40 поликристаллических солнечных панелей, пять накопителей солнечной энергии, а также модульные станки, 3D-принтеры и другое.

Региональный образовательный центр одаренных детей готов потратить 36,2 млн рублей на оборудование для оснащения цифровых лабораторий, лабораторий физики и альтернативной энергетики. Фото io.nios.ru

2. Военные благоустроят набережную в Воткинске

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №8» собирается потратить 13,8 млн на благоустройство набережной в Воткинске. О закупке стало известно 29 июля, она будет осуществлена у единственного поставщика — московского ООО «Строительное управление «Территория» Дмитрия Усова.

В рамках работ под названием «сохранение и развитие исторического центра города Воткинска, за исключением ремонта фасадов девяти жилых домов по улице Мира постройки 50-х годов XX века» должен быть реконструирован участок набережной от улицы Степана Разина до Березовского залива. Будет использована тротуарная плитка, в том числе тактильная и аналогичная брусчатке. Также будут проведены вертикальная планировка, дренажная канализация, озеленение. Работы должны быть завершены в IV квартале 2019 года.

3. Оргтехника для Чепецкого механического завода

А вот Чепецкий механический завод, расположенный в городе Глазове, планирует купить оргтехнику на общую сумму в 10,2 млн рублей. Информация об этом появилась 25 июля на площадке закупок «Росатома».

В основном предприятию потребуются многофункциональные устройства. В частности, монохромное Kyocera Ecosys M2040dn нужно будет в количестве 150 штук, Kyocera TASKalfa M3550idn — в количестве еще 20 штук. Кроме того, нужно будет много патч-кордов различных моделей, по 31 трансиверу разных моделей, четыре проектора, два широкоформатных сканера, один проекционный сканер, один планшетный компьютер. Поставка должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней.

Чепецкому механическому заводу в основном потребуются многофункциональные устройства. Фото chmz.net

4. Ремонт тротуара на улице Барамзиной

Тротуар в Ижевске по улице Барамзиной ждет ремонт. Соответствующий тендер на неделе опубликовало МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Работы обойдутся в 6,3 млн рублей. О закупке было объявлено 29 июля, потенциальные исполнители могут подать заявки до 6 августа, а аукцион состоится 7 августа. Работы оплатят из средств бюджета города.

По техническому заданию на тротуаре появится плитка (площадь ее составит 2210 кв. м), также будет устроено водоотведение. Работы должны быть выполнены в очень сжатые сроки — в течение 30 дней, так что можно предположить, что уже в начале сентября ремонт будет завершен.

5. Медицинская техника в лизинг для кизнерской больницы

Республиканская больница медицинской реабилитации Минздрава Удмуртии собирается взять в лизинг медицинское оборудование на сумму в 3,5 млн рублей. Тендер был объявлен 29 июля, заявки можно будет подать до 14 августа, а итоги подведут 21 августа.

Срок финансовой аренды составит 36 месяцев, авансовый платеж — 20%. Оборудование должно быть передано больнице в течение 20 дней с момента осуществления авансового платежа. В списке требуемого оборудования — аппараты для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей (по одной штуке), реабилитационный подвес для вертикализации пациента, медицинский велоэргометр, стабилометрический комплекс. В течение срока лизинга оборудование будет находиться в поселке Кизнер.

Республиканская больница медицинской реабилитации Минздрава Удмуртии собирается взять в лизинг медицинское оборудование на сумму в 3,5 млн рублей. Фото доступный-отдых.рф

6. Мероприятия с «помазанием нефтью» для Ижевского нефтяного научного центра

ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» готовится потратить 3,27 млн рублей на проведение культурно-массовых мероприятий. Информация об этом появилась 24 июля на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг» в секции ПАО «Роснефть». Заявки будут приниматься до 7 августа, а итоги подведут 27 августа.

Всего подрядчик должен будет провести два корпоративных мероприятия. Первое из них — командообразующий адаптационный курс для молодых специалистов — пройдет не позднее 11 октября, с целью повышения эффективности взаимодействия между сотрудниками различных подразделений. Площадка в Ижевске или его пригороде должна вместить не менее 27 человек, от подрядчика потребуется разработать подробный сценарий, включая церемонию посвящения в нефтяники, «предусматривающую обряд помазания нефтью новых молодых специалистов». Второе мероприятие пройдет не позднее 27 декабря и будет посвящено празднованию юбилея компании. Мероприятие состоится в Ижевске, на нем будут присутствовать до 624 человек.

7. Машина за 3 миллиона для телевизионщиков

Федеральное ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», а точнее, его филиал — Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр — планирует купить легковой автомобиль за 3,03 млн рублей. О закупке стало известно 30 июля, заявки будут принимать до 7 августа, а итоги подведут 8 августа.

Автомобиль повышенной проходимости с дизельным двухлитровым двигателем и мощностью 180 л. с. должен быть с шестиступенчатой механической коробкой передач, иметь камеру заднего вида и парктроник, фиксированный фаркоп, откидной задний борт, автономный стояночный отопитель, стальную защиту двигателя, бензобака, коробки передач и радиатора. Автомобиль должен быть поставлен в ноябре 2019 года.

Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр планирует купить легковой автомобиль повышенной проходимости. Фото glazovlife.ru

8. Канцелярские принадлежности для «Калашникова»

Один из крупнейших производителей оружия в России, зарегистрированный в Ижевске концерн «Калашников», планирует купить канцтоваров на общую сумму в 3 млн рублей. Закупка была размещена 25 июля 2019 года, окончание приема заявок — 1 августа, а итоги будут подведены 13 августа.

В списке требуемых товаров — 133 наименования, включая визитницы, самоклеящуюся бумагу, штрихи, степлеры, средство для чистки маркерных досок, перманентные маркеры, лупы, карандаши и зажимы, дыроколы, блокноты. Дороже всего будут стоить магнитно-маркерные доски — по 3958 и 2734 рубля, блокноты для флипчарта по 980 рублей, бумага А4 — по 751 рублю.

9. Более 2,5 млн на ремонт здания Центра кадастровой оценки в Сарапуле

Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества планирует заплатить 2,63 млн за ремонт здания с реставрацией фасада в Сарапуле. Информация о закупке появилась на соответствующем портале 29 июля, заявки принимаются до 6 августа, а аукцион состоится 7 августа. Закупку оплатят из средств бюджетного учреждения.

Ремонтировать и реставрировать фасад будут у здания по адресу: ул. Горького, 4 — в нем располагается сам Центр кадастровой оценки. С фасадов планируется отбить штукатурку, обновить, а также установить выравнивающие стяжки. Помимо этого, будут перенавешены водосточные трубы. Работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года.

Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества планирует заплатить 2,63 млн за ремонт здания с реставрацией фасада. Фото yandex.ru

10. Радиостанции для МВД за миллион

Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике планирует купить цифровые возимые радиостанции на общую сумму в 958 тысяч рублей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Прием заявок осуществляется с 26 июля по 5 августа, аукцион состоится 7 августа. Профинансируют закупку из бюджета России.

Всего для МВД понадобится 14 радиостанций «Эрика-260Н» или их эквивалент. В комплекте будет приемопередатчик со встроенным навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS, микрофон-манипулятор, антенна на магнитном основании, комплект монтажных частей. Поставить радиостанции должны в течение 90 календарных дней с момента заключения госконтракта. Гарантия — не менее 12 месяцев.