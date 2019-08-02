Курбан-байрам — 2019: сурдоперевод в Казани, новая скотобойня в Уфе, «ускоренная пенсия» в Чечне

Где в России соберутся миллионы мусульман на праздник жертвоприношения?

Фото: Олег Тихонов

До мусульманского праздника Курбан-байрам остается немногим более недели. Миллионы мусульман России готовятся к его встрече. В праздник жертвоприношения 11 августа и в последующие три дня по всей стране будут проходить ритуальные заклания животных. К этой дате вовсю готовятся в крупных городах: там откроют площадки для заклания и перекроют улицы близ мечетей. Как пройдет Ид аль-Адха в Татарстане, Башкирии и других национальных регионах нашей страны, читайте в обзоре «Реального времени».

Казань: не изменяя традициям

11 августа мусульмане всего мира встретят свой главный праздник — Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Он начинается в 10-й день месяца Зуль-хиджа или через 70 дней после Ураза-байрама. Праздником, который продолжается в течение трех дней (по некоторым мнениям, четырех дней), знаменуется завершение хаджа. Его главным атрибутом является заклание животного (барана, коровы, козы или верблюда). Жертву (курбан) приносят после проповеди и молитвы.

Жертвенное мясо принято делить на три части: одну треть раздают беднякам и разным категориям нуждающихся (например, отдают в социальные учреждения), вторую — родственникам и соседям, остальное оставляют себе и своей семье. Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ, обязанность совершить жертвоприношение ложится на тех верующих, которые имеют 20 тысяч рублей свободных средств за вычетом необходимых расходов и долгов (нисаб).

В мечетях Татарстана проповеди (вагаз) начнутся в 4.00 утра, праздничный намаз (гаид) — в 4.30. Разумеется, в Казани в этот день в усиленном режиме будут работать все мечети. Как рассказали «Реальному времени» в ДУМ РТ, на молитву соберутся более 30 тысяч казанцев и гостей города.

Жертвенное мясо принято делить на три части: одну треть раздают беднякам и разным категориям нуждающихся (например, отдают в социальные учреждения), вторую — родственникам и соседям, остальное оставляют себе и своей семье. Фото Олега Тихонова

Больше всего прихожан ожидается в мечетях «Кул-Шариф», «Аль-Марджани», «Ярдэм», Галеевской, «Султан», «Ризван», «Хузейфа», Бурнаевской и других. При этом в «Ярдэме» проповедь будет традиционно сопровождаться синхронным сурдопереводом. Слова имама на язык глухонемых переведут Адгам Юмагулов и Райса Сабирзянова.

Муфтий РТ Камиль Самигуллин не будет изменять себе и проведет праздничную хутбу (проповедь) в Галеевской мечети. Также он возглавит и намаз. Прямую трансляцию будет вести канал ТНВ.

В богослужении традиционно принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. «Президента ждем в любой казанской мечети. Двери везде открыты», — сказала нашему корреспонденту руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова. Но по опыту прошлых празднеств, глава республики прибудет в Галеевскую мечеть.

Также в духовном управлении отметили, что в каждом городе и селе Татарстана выделены отдельные места для забоя овец и коров. В Казани, как и в прошлом году, подготовлены 18 площадок для заклания — в основном на прилегающих к мечетям территориях: «Казан Нуры», «Салихжан», «Аль-Марджани», «Гадель», «Ризван», «Апанаевская», «Тынычлык», «Ярдэм», «Рамазан», «Маулид», «Жомга», «Куддус», «Иман Нуры», «Дин-Ислам», «Билал», «Фатиха», «Раджап» и комплекс на улице Братьев Петряевых.

Площадки Казани для заклания животных в Курбан-байрам

Жертвоприношение и разделка туш животных будет осуществляться в течение трех дней — с 11 по 13 августа. Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ осуществит раздачу мяса нуждающимся.

Кроме того, Закирова сообщила, что в городских парках и на территориях при мечетях пройдут семейные и детские мероприятия, приуроченные к празднику жертвоприношения.

В Татарстане, по предварительным подсчетам, на богослужение соберутся 130 — 150 тысяч человек.

Уфа: новые площадки для забоя и дополнительный выходной

В Башкирии будут отдыхать не только в субботу и воскресенье, но, в отличие от соседней республики, и в понедельник, 12 августа, объявленный нерабочим днем.

В Уфе начало праздничного намаза назначено на 9.00 (7.00 мск). Как сообщили «Реальному времени» в ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин проведет богослужение в соборной мечети «Ляля-Тюльпан». Его выступление можно будет увидеть в прямом эфире республиканского БСТ и на Первом канале в 11.00 (9.00 мск). Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, вероятно, тоже будет молиться в этой мечети. Именно сюда он приходил на Ураза-байрам и поздравлял жителей республики с праздником.

Что касается руководителя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнура Биргалина, он признался нашему корреспонденту, что пока еще не определился, в какой мечети будет выступать.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин проведет богослужение в соборной мечети «Ляля-Тюльпан».Фото bashinform.ru

Мэрия башкирской столицы совместно с двумя духовными управлениями организует две площадки для забоя животных. Обе — на окраинах города. Первая будет расположена, как и в прошлом году, перед торговым центром «Караван» (Пригородная, 55) около поселка Зинино в Октябрьском районе. Вторая — для жителей северной части города (Черниковка, Инорс, Шакша) — на территории Северного автовокзала в Орджоникидзевском районе. Кроме того, благотворительный фонд «Салям» проведет массовый забой в поселке Жуково.

Кстати, совершать обряд жертвоприношения подальше от центра города было решено в прошлом году. Тогда определили территорию около ТЦ «Караван». Однако опыт показал, что одной площадки оказалось мало, поэтому в 2019 году открыли новые пункты.

Баранов для заклания можно будет приобрести там же. Стоимость одного животного — от 5 до 13 тысяч рублей. В местах жертвоприношения будут работать сотрудники ветеринарных служб. В ДУМ РБ добавили, что здесь же поставят кулеры с водой и разместят юрты, в которых можно будет помолиться.

Площадки Уфы для заклания животных в Курбан-байрам

На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» (в 11.00) и в этнопарке «Ватан» за Конгресс-холлом «Торатау» пройдет фестиваль «Курбан халяль Fest», организованный деловым клубом «Ферзь», фондом «Салям» и уфимской мэрией. В программе семейного праздника запланированы концерт, игры, конкурсы, ярмарка и угощение пловом.



В Москве перекроют улицы, а в Чечне выплатят пораньше пенсии

Огромный поток верующих ожидают в Москве. По разным оценкам, к мечетям и молельным площадкам златоглавой-белокаменной придут от 300 тысяч до 500 тысяч человек. Они соберутся в нескольких мечетях — Московской соборной (на проспекте Мира), Мемориальной «Шухада» (на Поклонной горе), Исторической (в Татарском переулке) и «Ярдям» (в Отрадном). Также готовятся три дополнительные площадки — в Южном Бутово, Сокольниках и Братеево. Соответственно, дороги, прилегающие к «домам Аллаха», будут на время проповеди и намаза перекрыты.

Пожалуй, основной площадкой в Москве станет Соборная мечеть на проспекте Мира. Главным действующим лицом здесь будет председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Шейх не только выступит с проповедью, но и зачитает поздравления президента РФ Владимира Путина и других официальных лиц. Транслировать процесс будет телеканал «Россия 1».

В Московской области будет работать 30 молелен — мечети и мусульманские центры. Здесь ожидают более 100 тысяч человек.

Рамзан Кадыров встретился с управляющим Отделения Пенсионного фонда России по ЧР Мохмад-Эми Ахмадовым и договорился об «ускоренной» выплате пенсий — до 10 августа. Фото vk.com/ramzan

В Чечне основные мероприятия в честь Курбан-байрама пройдут в Грозном — в центральной мечети имени Ахмат-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни». И здесь, как полагается, будут проповедь, намаз и жертвоприношение. В этот день члены правительства республики и религиозные деятели посещают могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Более того, на днях глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с управляющим Отделения Пенсионного фонда России по ЧР Мохмад-Эми Ахмадовым и договорился об «ускоренной» выплате пенсий — до 10 августа. Нерабочими днями в республике будут не только 10 и 11 августа (суббота и воскресенье), но и последующие три дня — с 12 по 14 августа.

К слову, 12 августа будут отдыхать не только в Башкортостане и Чечне, но и в других регионах России — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Крыму. А вот в Татарстане 12 августа будет рабочим днем, поскольку еще в 2016 году была внесена поправка в закон «О праздничных и памятных днях РТ», согласно которой при совпадении выходных и праздников дополнительный нерабочий день не предоставляется.

Отметим, что в ряде городов и регионов до сих пор не определились со временем начала праздничных богослужений. Далеко не все муфтии и имамы проинформировали свою паству через официальные сайты религиозных организаций и аккаунты в соцсетях. Звонки в духовные управления и приходы тоже не всегда спасают. Остается только надеяться на сарафанное радио и объявления в самих мечетях.