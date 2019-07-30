В одном из татарских сел Чувашии установят памятник в честь «цокающих» мишар

Татары Чувашии решили поставить памятник букве «Ц» в селе Урмаево. Таким образом диаспора хочет выступить за сохранение «цокающего» диалекта местных мишар.

«Идею люди поддержали. Проект уже принят, в ближайшее время у Дома культуры установим памятник», — заявил председатель совета Региональной национально-культурной автономии татар Чувашии Фарит Гибатдинов.

Он отметил, что скульптура должна вызывать интерес у туристов и гостей села. Кроме того, объект повлияет и на местных жителей, передает «Татар-информ».

Общественник отметил, что татарский язык объединяет разные этнические группы. При этом, посетовал Гибатдинов, часть особенностей теряется.

Он пояснил, что «цокающие» мишаре проживают преимущественно в Дрожжановском районе Татарстана, а также в татарских районах Мордовии, Башкирии и Чувашии.

Напомним, что «главный татарин» Чувашии рассказывал в интервью «Реальному времени» о своем видении сохранения культурного наследия татарского народа.