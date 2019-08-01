Потомки Чапаева пожаловались Путину на музей предка

Казанцы выиграли конкурс на лучший дизайн-проект музея героя Гражданской войны в Чебоксарах, но им не дают его воплотить

В Чувашии подвели итоги открытого конкурса на лучший дизайн-проект художественно-пространственного решения музея В.И. Чапаева в Чебоксарах. Победа досталась казанской студии дизайна «Айбат» под руководством Сергея Насекина, и наградой в конкурсе был не денежный приз, а преимущественное право на заключение договора. Однако казанская команда столкнулась с тем, что ее пытаются не допустить к воплощению проекта в жизнь. Вопреки условиям состязания, был объявлен тендер на исполнение проекта. При этом главными противниками улучшения музейного пространства неожиданно выступили родственники героя Гражданской войны. Подробности — в материале «Реального времени».



Открытый конкурс

Неприятным инцидентом закончился открытый конкурс на создание дизайн-проекта художественно-пространственного решения Музея Чапаева в Чебоксарах. В состязании, объявленном Национальным музеем Чувашии почти год назад, в сентябре 2018 года, приняла участие казанская дизайнерская фирма «Айбат», которой руководит Сергей Насекин.

Естественно, участие в соревновании приняли не только казанцы, заявлено было три команды — из Казани, Москвы и Чебоксар. Было организовано широкое обсуждение конкурсных проектов, участие в котором приняли и деятели культуры, и ученые-историки, и специалисты-музейщики. Победителем конкурса был объявлен проект казанцев, набравший максимальное количество баллов, о чем они были официально уведомлены.

Дизайнеры из Татарстана представили современный проект формирования музейного пространства, который имел в сравнении с конкурентами еще одно серьезное преимущество — приемлемую цену в 690 тыс. рублей. Что касается награды в конкурсе, то денежное вознаграждение в нем не предполагалось, но победитель получал преимущественное право на заключение договора.

Естественно, после победы в конкурсе и заверений руководства Национального музея Чувашии о том, что с ООО «Айбат» будет заключен договор, просьб поторопиться, наши дизайнеры, пойдя на коммерческие риски, доработали концепцию и довели проект почти до стопроцентной готовности.

«Пошлые анекдоты и комиксы»

Результаты конкурса были объявлены, и уже через пару недель в одном из чувашских СМИ появился неожиданный материал, в котором автор приводит мнение 14 потомков Чапаева, которые с выводами комиссии не согласились. Что же вменяется дизайнерам студии «Айбат»?

«Авторы победившего проекта предлагают разместить в экспозиции скабрезные анекдоты про Василия Ивановича, иллюстрированные комиксами, а также компьютерные игры на основе вышедшей в 1998 году серии игра про «ВИЧ, Петьку и Анку», порочащих память В.И. Чапаева и его бойцов», — цитирует автор статью потомков Чапаева. Родственники героя войны предлагают выбрать в качестве победителя проект, который отстает от студии «Айбат» на 5 баллов, и не считаться, вероятно, с мнением профессионального жюри.

Потомки героя Гражданской войны решили действовать и через официальные структуры, в одном из чувашских СМИ появилась информация, что одна из родственниц Василия Ивановича даже отправляла вопрос о будущем музея на Прямую линию с российским президентом, проходившую в июне этого года. Что ответил ей Владимир Путин и ответил ли — неизвестно. Было обращение к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву с традиционной просьбой «принять меры».

В одном из чувашских СМИ появилась информация, что было обращение к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву с традиционной просьбой «принять меры». Фото cap.ru

«Комиксы — это вовсе не комиксы»

Казанские дизайнеры, естественно, могут дать разъяснение по всем пунктам претензий. В принципе, в открытом доступе можно посмотреть видеопрезентацию дизайн-проекта студии «Айбат». По мнению Сергея Насекина, авторы публикации или вовсе не удосужились ознакомиться с видеопрезентацией казанцев, или намеренно искажают истину.

Во-первых, ни о каких «скабрезных анекдотах» в работе студии «Айбат» нет и речи. В дизайн-проекте речь идет о том, что Чапаев — до сих пор очень популярная личность и стал уже частью нашего фольклора, что ни для кого не секрет. Кстати, в музее героя в Чебоксарах в 90-е годы продавались сборники анекдотов о нем, и эти анекдоты, как после выхода статьи написала в соцсетях одна из посетительниц музея, рассказывали в прежние времена и сотрудники музея во время экскурсий.

Во-вторых, так называемые «комиксы» оказались вовсе не комиксами, а иллюстрациями к детской книжке «Рассказы о Чапаеве» А. Кононова, вышедшей в издательстве «Детская литература» в 1972 году. Автор рисунков — художник А. Годин. Потомкам героя стоило бы знать литературу о знаменитом предке.

Так называемые «комиксы» оказались вовсе не комиксами, а иллюстрациями к детской книжке «Рассказы о Чапаеве» А. Кононова, вышедшей в издательстве «Детская литература» в 1972 году. Автор рисунков — художник А. Годин. Фото litamarket.ru

В-третьих, в проекте студии «Айбат» действительно предлагается интерактивная игра, основанная на фрагменте популярного до сих пор фильма «Чапаев», где герой Бориса Бабочкина объясняет ординарцу Петьке правила нахождения командира и боевых порядков на поле битвы. В презентации упоминается игра «Про ВИЧ, Петьку и Анку», но в обратном контексте — как пример игр сомнительного содержания в период культурного упадка 90-х годов прошлого века.

Понятно, что предлагаемая интерактивная игра на основе эпизода из фильма «Чапаев» и то, что было придумано в «лихие девяностые», не имеют между собой ничего общего. Что касается второго зала, то его основа — образ Чапаева в искусстве и фольклоре. Да, Чапаев стал фольклорным героем, никто не будет это оспаривать. И это лишний раз подчеркивает то, что он популярен в народе и интересен потомкам.

«Наш проект бережно относится к концепции данного музея, созданной в 1974 году в здании — памятнике гражданской архитектуры второй половины прошлого века. Изначально музей был разделен на два зала: экспозиционное пространство и кинозал, которые авторы проекта используют по их прямому назначению, дополняя новым содержанием. Наш проект никоим образом не ставит перед собой цель принизить образ легендарного героя Гражданской войны, а наоборот, мы хотим подчеркнуть его значение для нескольких поколений наших соотечественников и передать современными методами этот образ потомкам», — пояснил «Реальному времени» Сергей Насекин.

Напомним, что ООО «Айбат» — одна из самых успешных дизайнерских компаний России. В ее активе создание практически всех музеев в Свияжске, музее в Кирове. Один из последних успешных проектов — создание музея Валентина Распутина в Иркутске.

Работать над созданием дизайн-проекта в музее Чапаева было сложно, в экспозиции практически нет подлинных вещей. Как написала в соцсетях одна из посетительниц музея, «музейных предметов там просто не было. Кадры из фильма по стенам, чабанная бурка, папаха, пулемет — все новенькое, немемориальное, да и откуда другому взяться?»

«Наш проект никоим образом не ставит перед собой цель принизить образ легендарного героя Гражданской войны, а наоборот, мы хотим подчеркнуть его значение для нескольких поколений наших соотечественников и передать современными методами этот образ потомкам», — говорит Сергей Насекин. Фото entermedia.io

Шли строго по процедуре конкурса

ООО «Айбат» шло четко по процедуре конкурса, все необходимые документы были подготовлены строго в указанные сроки, все условия были соблюдены. Почему так возбудились родственники Чапаева, кто их настроил, если настроил, по какой причине они выбрали менее интересный проект — остается только гадать.

Кстати, как рассказала директор Национального музея Чувашии Ирина Меньшикова, потомки героя живут в Москве и в музее их предка они далеко не частые гости. Правда, один из потомков все же присутствовал при обсуждении концепции музея.

Как мы помним, одним из привлекательных моментов конкурса был пункт о том, что с победителем в преимущественном порядке будет заключен договор. Редакция договора, согласованная с той и другой стороной, имеется, договор составлен в строгом соответствии с ФЗ. Однако 23 июля руководство музея почему-то объявляет тендер на разработку «рабочего проекта экспозиции музея В.И. Чапаева, проекта инженерных систем с рабочими чертежами, а также сметной документации в целях построения новой экспозиции Музея В. И. Чапаева». Начальная цена его лишь немногим превышает предложенную казанцами — 698 400 рублей. Условие победы — наименьшее ценовое предложение.



То есть процедура конкурса на лучший дизайн-проект, которая была официально объявлена, нарушена без зазрения совести. Не говоря уже об обязательствах по отношению к партнерам.

«Да, сейчас объявлен тендер», — подтвердила в телефонном разговоре директор Национального музея Чувашии Ирина Меньшикова. Так что работа казанцев парализована. Тем не менее ее завершение планировалось в первой половине 2020 года. Но пока противники победившего проекта «размахивают шашками».