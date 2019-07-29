Киров сбрасывает сеть коммунальной империи Вексельберга

Вятская администрация схлестнулась с «Реновой» против заключения 30-летней концессии на городские коммунальные сети

Фото: Максим Платонов

Сити-менеджер Кирова Илья Шульгин настроен вернуть в муниципальную собственность сети, отданные еще в начале 2000-х в долгосрочную аренду ОАО «Российские коммунальные системы» ГК «Ренова». Правда, федеральный частный оператор не сдается и уговаривает местные власти заключить с ним концессионное соглашение на 30 лет, но пока безуспешно. Как выяснило «Реальное время», администрация Кирова намерена положить конец гонке тарифов для населения через наделение МУП «Водоканал» статусом гарантирующего поставщика.

Сеть без права передачи

В августе истекает 15-летний договор крупного частного оператора «Российские коммунальные системы» (РКС) c властями Кирова, взявшего в долгосрочную аренду самый лакомый кусок городского коммунального хозяйства. Дочерняя компания РКС ОАО «Кировские коммунальные сети» получила в 2003 — 2004 годах в свое распоряжение почти 80% сетей областного центра: 776 км централизованных линий водоснабжения и 700,6 км канализационных сетей, зарабатывая на их эксплуатации до 0,5 млрд рублей за каждый год аренды. Однако продолжение бизнеса оказалось под вопросом. Администрация областного центра выступила против продления сотрудничества с ОАО «Кировские коммунальные системы» (ККС), отвергнув его новую бизнес-идею о переходе на модель частно-государственного партнерства и взяв курс на возвращение сетей в муниципальную собственность.

Заключение концессионного соглашения с ККС невозможно, поскольку инфраструктура арендованных им объектов не охватывает всю территорию города и не соответствует генеральной схеме водоснабжения и водоотведения, утвержденной администрацией города в 2015 году. Это принципиальный момент. В мэрии города считают, что главной целью дальнейших преобразований должно стать введение единых унифицированных тарифов на водоснабжение и водоотведение для всех жителей, независимо от их местожительства.



Сейчас горожане Кирова оплачивают эти коммунальные услуги по разным тарифам из-за дробления сетевого хозяйства между частным оператором и муниципальным предприятием «Водоканал». По условиям «большого договора», заключенного 15 лет назад, частному оператору достались большая и лучшая часть сетей в центральной части города, а МУП «Водоканалу» — убыточные и полуразрушенные коммуникации в его пригороде. В результате жители присоединенных пригородных поселков — Коминтерн, Нововятский район Кирова, поселок Лянгасово и Костино платят почти вдвое больше, чем те, кто живет непосредственно в городе. Исправить перекосы в тарифном регулировании невозможно без единого оператора, считают в администрации Кирова. Объединив сети под эгидой МУП «Водоканал», власти рассчитывают уравнять тарифы для всего населения. Выиграют от унификации тарифного меню те, кто до этого платил больше всех, отмечают в администрации.

Глава города Илья Шульгин, назначенный на этот пост в 2017 году, не раз публично заявлял, что после 1 августа все арендованные ККС магистрали должны быть возвращены в муниципальную собственность, а их обслуживанием займется МУП «Водоканал». Фото admkirov.ru

Кроме того, есть юридические тонкости, которые препятствуют концессии. А именно, у города отсутствуют зарегистрированные права собственности на все сети водоснабжения и водоотведения, поэтому даже теоретически местные власти не могут объявить конкурс на заключение концессии.

Глава города Илья Шульгин, назначенный на этот пост в 2017 году, не раз публично заявлял, что после 1 августа все арендованные ККС магистрали должны быть возвращены в муниципальную собственность, а их обслуживанием займется МУП «Водоканал». Выступая перед горожанами, он давал понять, что город способен самостоятельно управлять хозяйством и больше не нуждается в услугах частного оператора. Если такое волевое решение, действительно, будет принято, тогда можно будет поставить крест в 15-летней «эре» коммерциализации ЖКХ.

ККС приготовили «подарок» почти на 10 млрд рублей

ККС, напротив, не хотят уходить из бизнеса и убеждают власти сохранить частное управление, но в форме частно-государственного партнерства. В ККС утверждают, что в случае заключения с ним концессионного соглашения жители Кирова получат «гарантированно высокое качество водопроводной воды, экономически обоснованные тарифы и бесперебойное снабжение жителей услугами водоснабжения и водоотведения за счет отлаженных компанией за 15 лет работы технологий содержания и развития систем водоснабжения и водоотведения», говорится в ответе на запрос «Реального времени», поступившего за подписью главы ККС Лобанова.

Но главный «подарок» — это инвестиции в развитие систем водоснабжения и водоотведения Кирова. ККС обещают вложить более 8 млрд рублей (с учетом инфляции) в течение 30 лет. В дополнение к этому, ККС согласны безвозмездно передать в собственность города принадлежащие ему «объекты водоснабжения и водоотведения на 1,5 млрд рублей», сообщается в ответе ККС. Итого, вятским властям преподносится подарок почти на 10 млрд рублей в обмен на старую дружбу.

И все-таки последнее слово в выборе дальнейшего пути развития остается за главой администрации. Объявлять концессию или нет — это исключительная прерогатива муниципальных властей.

ККС согласны безвозмездно передать в собственность города принадлежащие ему «объекты водоснабжения и водоотведения на 1,5 млрд рублей». Фото kirovcs.ru

Почему же муниципальные власти Кирова отвернулись от частного оператора, имеющего в багаже 15-летний опыт управления сетями? Что подталкивает их к беспрецедентному разрыву отношений с федеральным оператором, тогда как остальные регионы продолжают находиться под протекторатом РКС? Какие нарывы в ЖКХ вскрылись к моменту окончания «большого договора» с ККС?

Игра с тарифами

Киров оказался одним из первых малых городов, куда в начале 2000-х годов добралась реформа ЖКХ в образе крупнейшего частного федерального оператора РСК. В 2004 году было заключено два договора аренды коммунальных сетей: первый — со сроком окончания 1 июля 2019 года, второй — 1 августа 2019 года.

Источники нашего издания утверждают, что за 15 лет действия арендного договора тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения выросли многократно. «Как только пришел частный оператор, тарифы на водоснабжение и водоотведение в Кирове пошли в гору», — рассказывает источник, работавший в эти годы в ККС. Если в 2004 году за кубометр подачи холодной воды потребители частного оператора платили 3,37 копейки, а за кубометр стоков — 2,31 рубля, то в 2011 году они выросли до 13,77 и 8,91 рубля соответственно, свидетельствуют официальные данные региональной службы по тарифам Кировской области.

Правда, у Кирова есть географические особенности. Он находится на семи холмах, поэтому для обеспечения подачи воды здесь применяются водопроводные насосные станции, расположенные в разных частях города. А это дополнительные расходы электроэнергии. В прошлом году «Кировские коммунальные системы» подали заявку в РСТ с просьбой поднять в 2019 году тариф на водоснабжение на 13%, на водоотведение — на 40%, но не смогли убедить тарифный комитет.

«Если же говорить о конкретных цифрах, то наш тариф на холодную воду и водоотведение сегодня составляет 48,05 рубля с НДС, — рассказывал в интервью местной прессе управляющий ККС Роман Лобанов. — Когда вы посмотрите в свои квитанции, то, думаю, увидите, что один человек в среднем потребляет сегодня 2—3 кубометра холодной воды. А это 100—150 рублей, ну максимум, 200. Если эту сумму разделить на 30, получится порядка 6 рублей в день. Именно столько в среднем каждый человек платит за безлимитное пользование холодной водой и канализацией. Это даже дешевле, чем проехаться на автобусе. И это в 20 раз меньше, чем, например, стоит пачка сигарет. Поэтому услуга по холодному водоснабжению и водоотведению недооценена, на наш взгляд».

На вопрос «Реального времени» о том, согласны ли в ККС с тем, что пик роста тарифов на ХВС и водоотведение пришелся на 2004—2009 годы, оператор отсылает в тарифный орган, который утверждал стоимость этих услуг для населения. «За комментариями по этому вопросу необходимо обратиться в Федеральную службу по тарифам (ФСТ России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования тарифов на услуги в соответствии с законодательством РФ и контроль за их применением, либо в Региональную службу по тарифам Кировской области», — говорится в ответе управляющего Романа Лобанова.

Однако в департаменте городского хозяйства мэрии Кирова парируют этот довод тем, что ресурсоснабжающие организации направляют в РСТ заявки об установлении тарифов, сопровождая данные заявки расчетами, следовательно, рост тарифа изначально исходил из объемов, заявленных АО «ККС».

Впрочем, тарифы — не единственный источник пополнения доходов ККС. «На фоне роста тарифов утверждались инвестпрограммы с надбавками к тарифам. Но основным источником являлась плата за технологическое присоединение, которая выросла очень существенно. Объективности ради нужно сказать, что к тому момента назрела необходимость в реконструкции сетей в связи с увеличением нагрузки и нужно было вкладывать деньги в увеличение мощности. Поэтому так называемый тариф на нагрузку резко подскочил. Условно говоря, происходил отъем денег потребителей, но только через застройщика», — рассказал экс-сотрудник ККС в разговоре с «Реальным временем».

«Итоги работы — не более как удовлетворительные»

«Итоги работы «Кировских коммунальных систем» по водоснабжению муниципального образования администрация города оценивает не более как удовлетворительные», — сказали «Реальному времени» в пресс-службе кировской администрации.

В администрацию муниципального образования только за период с 2013 года поступило 37 уведомлений от АО ККС об отключении воды в разных микрорайонах Кирова на сутки и более (до 7 суток) — по причине аварий на сетях водоснабжения, поддерживать которые в исправном состоянии согласно договорам об аренде имущества обязано было АО «ККС». «Учитывая, что вода — жизненно необходимый ресурс, ее отключение на сутки и более является для потребителей, особенно для семей с детьми, пожилых людей, инвалидов, весьма длительным периодом», — подчеркивают в администрации.

Проблема отключения холодной воды обсуждалась и в Общественной палате Кировской области, где, в частности, также было указано и на длительные отключения воды, и на недостаточные темпы проведения ремонтных работ.



В администрации города утверждают, что ремонт и модернизация сетей якобы осуществлялась не за счет собственных инвестиций частного оператора, а на средства от платежей населения. Фото admkirov.ru

Коммунальная империя на народные деньги?

В администрации города утверждают, что ремонт и модернизация сетей якобы осуществлялась не за счет собственных инвестиций частного оператора, а на средства от платежей населения. По словам источников, работавших в ККС, по условиям «большого договора» частным оператором должна была вноситься арендная плата или выполняться услуги по ремонту и содержанию сетей в счет арендных платежей. «Формально, частному оператору была установлена фиксированная величина арендной платы, но фактически городские власти не получали денег в бюджет, так как оператор регулярно предъявлял счета за ремонт сетей, после чего оформлялся взаимозачет и живые деньги в казну не поступали», — рассказывают источники. По их словам, в итоге получалось так, что часть ремонтных работ якобы проводилась за счет арендной платы, которая оформлялась взаимозачетом при проведении капитального ремонта и нового строительства.

Заказчиком работ выступало московское «РКС-менеджмент», которое проводило процедуры закупки по выбору генерального подрядчика в каждом регионе, на основании необходимого перечня работ и пакета документации предоставленного из регионального подразделения РКС. По словам источников, документация для закупки могла формироваться таким образом, чтобы никто из других потенциальных подрядчиков не смог стать победителем в процедурах. «По результатам закупочных процедур победителем в каждом регионе неизменно становился «РКС-Инжиниринг», — рассказывает собеседник «Реального времени». — Сметная документация для процедур закупок составляется в базовых ценах и содержит рыночную стоимость материалов».

По сведениям источников, выбранный генподрядчик далее дробил весь перечень работ на отдельные виды и самостоятельно выбирал субподрядчиков через свой сайт, объявляя на нем конкурсные закупочные процедуры, к прозрачности которых были вопросы. «Эта процедура не является прозрачной, так как результаты не публикуются, критерии оценки неизвестны, объективность выбора субподрядчика не может быть справедливо оценена, — рассказывает собеседник «Реального времени». — В 95% случаев конкурсных отборов были выбраны низкоквалифицированные подрядные организации, не имеющие собственного штата сотрудников и рабочих, основных средств (строительной техники), необходимых допусков и лицензий на строительство сетей и сооружений, в результате чего стоимость субподрядных работ резко снижается. А вместе с этим ухудшалось качество выполняемых работ».

По его словам, за счет найма подрядчиков разница между стоимостью работ выполняемых подрядчиком и генподрядчиком составляла от 15 до 50 процентов. Сэкономленные на субподрядах деньги, полагает он, направлялись на содержание «РКС-Инжиниринг», которая имеет в каждом регионе отдельную дирекцию капитального строительства (ДКС). Собеседники «Реального времени» уверены, что последствия работ, выполненных подрядчиками, могут отразиться на дальнейшей эксплуатации. «Теперь это наследие придется расхлебывать МУП «Водоканал», который настроен привлекать к ответственности за качество работ частного оператора», — говорит он.



В департаменте городского хозяйства кировского исполкома «Реальному времени» подтвердили, что подрядчиком проведения работ на объектах выбирался «РКС-инжиринг», а в дальнейшем заключались договоры с другими субподрядными организациями. «По-нашему мнению, контракты на выполнение работ можно было заключить непосредственно с исполнителями работ напрямую, что в конечном итоге привело бы к уменьшению стоимости работ либо увеличению объемов работ», — отмечают там.

В ККС подчеркивают, что информация об инвестициях и модернизированных объектах за 15 лет работы в Кирове открыта в публичных источниках и с ней можно познакомится в опубликованных на корпоративном сайте отчетах. Фото kirovcs.ru

В ККС утверждают обратное. «Платежи населения расходовались на обеспечение деятельности компании, связанной с водоснабжением и водоотведением жителей города Кирова, в том числе на заработную плату и отчисления, ремонт и техническое обслуживание сетей и объектов, реконструкцию сетей и объектов, налоги, оплату транспорта, закупку сырья и материалов на производство, и т. д. В соответствии с действующим законодательством ежегодно тарифная заявка и расчеты предоставляется в Региональную службу по тарифам Кировской области для защиты тарифа на очередной период. Плата за техприсоединение расходовалась на техническое обеспечение подключения новых зданий к действующей сети водоснабжения и водоотведения (ВиВ), в том числе на строительство новых и реконструкцию действующих объектов систем ВиВ», — говорится в ответе управляющего ККС Романа Лобанова.

Похоже, что подозрения в «схематозах» отталкивают власти от продолжения сотрудничества с частным оператором. «ККС позиционировал происходящие преобразования как результат инвестирования собственного капитала, поэтому построенные объекты оформлялись в собственность компании», — говорит источник, работавший ранее в ККС. «Искать деньги на латание дыр в сетях надо не в карманах потребителей, а в собственных источниках», — считают в администрации города.



В ККС с этим категорически не согласны. «Ни один арендованный у города Кирова объект не перешел в собственность компании», — говорится в ответе управляющего Романа Лобанова на запрос «Реального времени». Более того, в ККС подчеркивают, что информация об инвестициях и модернизированных объектах за 15 лет работы в Кирове открыта в публичных источниках и с ней можно познакомится в опубликованных на корпоративном сайте отчетах. Неофициально в РКС заметили, что отдавать новые построенные им объекты не собираются и готовятся к судебным разбирательствам.

Правда, развод по первому договору аренды, который прекратил действие 1 июля, обошелся без имущественных претензий со стороны ККС. Как утверждают в администрации города, МУП «Водоканал» уже приступило к обслуживанию сетей.

Водоканал как инвестор

Тем временем МУП «Водоканал» готовится принять освобождающиеся сети в свое хозяйство. «Задача для «Водоканала» поставлена однозначно — роста тарифов в ближайшее время произойти не должно. Жители города не должны ощутить никаких негативных изменений в связи с передачей функций гарантирующего поставщика. Наоборот, цель — сформировать единый мощный комплекс городского водопроводно-канализационного хозяйства, который будет эксплуатироваться силами муниципального предприятия. И все, что необходимо для содержания и ремонта сетей, до конца июля будет готово», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе кировской администрации.



С 2020 года «Водоканал» приступит к разработке масштабной инвестиционной программы, которая охватит все районы города — и центральные, и отдаленные.

Все обязательства, которые берет на себя «Водоканал» в качестве гарантирующего поставщика услуг, будут выполняться в полном объеме, а благодаря реализации инвестпрограммы качество услуг будет только нарастать, уверены в ведомстве Ильи Шульгина.

Мэром города Василием Киселевым под определенным давлением со стороны Москвы было дано согласие на передачу сетей в аренду. Фото progorod43.ru

Как РКС вливался в Киров

Подписание договора аренды в свое время подтолкнул критический износ сетей, функционирование которых нужно было поддерживать. Иначе город рисковал остаться без воды. К началу нулевых нормативный срок службы сетей, построенных в Кирове в советское время, исчерпал себя. Состояние сетей было плачевным: износ составлял больше 90%. В таком состоянии трубы и узлы были практически на всех участках. При этом в городе проживает полмиллиона человек, количество жилых домов превышает 4,5 тысячи. И это не считая промышленных потребителей, многие из которых вынуждены содержать собственные скважины.

Состояние сетей было ужасающим, но в городском бюджете денег на их поддержание не было. На тот момент была единственная форма передачи сетей — в аренду (законодательство не предусматривало концессии, — прим. ред.). Поэтому тогда мэром города Василием Киселевым под определенным давлением со стороны Москвы было дано согласие на их передачу в аренду. РКС уже существовала под эгидой РАО ЕЭС со товарищи, и как раз активно заходили во многие регионы.

Киров был не единственным, кто подошел к началу 2000 годов с критическим износом инженерных сетей. Так было в Перми, Самаре, Улан-Удэ, Тамбове. Сети обнищавших муниципалитетов пачками «забирались» РКС. Дочки холдинга появились в 30—40 регионах. Тогда все решалось в Москве.

Это сейчас региональные власти имеют право голоса и оценивают претендентов по объему инвестиций, а тогда такой вопрос даже не поднимался. Городским властям нужно было обеспечить текущее безаварийное функционирование городских сетей и снять с себя финансовую нагрузку за их содержание. Вопрос модернизации и расширения мощностей не стоял — срочно нужно было решать насущные задачи.

После возвращения коммунальных сетей Кирова в муниципальную собственность городские власти намерены разработать инвестиционную программу по развитию коммунального хозяйства и ввести новые единые тарифы на ХВС и водоотведение по всей территории города после 2020 года.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.