В Уфе празднующие день ВДВ десантники на машине врезались в грузовик

В Уфе, в районе Парка Победы Калининского района, машина с десантниками, празднующих день ВДВ столкнулась с грузовиком.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, автомобиль с флагами ВДВ врезался в грузовик, который ехал впереди.В момент аварии десантники пели военные песни.

Погибших и пострадавших нет. Подробности произошедшего устанавливаются.

2 августа в России и постсоветских странах ежегодно отмечается день рождения советских Воздушно-десантных войск. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. В 2019 году Воздушно-десантным войскам России исполняется 89 лет.

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