Промышленность Башкирии выросла на 4,4%

Индекс промпроизводства в Башкирии по итогам I полугодия 2019 года вырос на 4,4% по сравнению с первой половиной 2018-го. При этом рост оказался выше прогноза.

Добыча полезных ископаемых выросла на 11,9%, нефтепереработка — на 18,4%, химпроизводство — на 3%, рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Наибольший рост показали предприятия, которые производят электрическое оборудование (155,9%), транспортные средства и оборудование (152,1%), компьютеры, электронные и оптические изделия (140,6%), передает «Башинформ».

Ранее Башстат уже сообщал о росте производства и самых успешных промышленных отраслях. Наибольший спад наблюдается в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. Падение составило 26,1—26,9%,