Тендеры Марий Эл: плагиат не пройдет, звениговская дорическая колонна и «ожидальная» в деревне

Обзор наиболее интересных тендеров Республики Марий Эл за неделю

1. В поселке Медведево появится детский сад за 192 миллиона

Отдел капитального строительства Медведевского муниципального района Марий Эл ищет компанию, которая построит в главном поселке района — Медведево — детский сад на 320 мест. Стоимость строительства составит 192,3 млн рублей. Объявили об этой закупке 24 июля, заявки будут приниматься до 1 августа, тогда же и будет проведен аукцион.

Все работы по объекту должны быть проведены в течение 11 месяцев со дня заключения контракта. Подготовительные работы завершат через месяц, фундаменты будут готовы через 2 месяца, каркас здания завершат к пятому месяцу (к этому времени должен быть готов третий этаж здания), кровлю и наружные инженерные сети — на восьмом месяце. Сроки подключения объекта к инженерным сетям — не позднее 30 июня 2020 года. Расположится детский сад на улице Кирова.

2. Компьютеры на 11 миллионов — закупка колледжа в Йошкар-Оле

Йошкар-Олинский технологический колледж планирует заняться обновлением своей IT-инфраструктуры. На закупку компьютерного оборудования профессиональное образовательное учреждение собирается потратить сумму в 11,2 млн рублей. Заявки на участие могут быть поданы до 8 августа, а итоги подведут уже 13 августа.

Йошкар-Олинский технологический колледж планирует заняться обновлением своей IT-инфраструктуры. Фото mari-el.gov.ru

Колледжу нужно 78 системных блоков с оперативной памятью не менее 16 Гб, SSD-накопителем не менее 240 Гб, предустановленной системой Windows 10. Еще 14 системных блоков должны быть не менее чем с 32 Гб оперативной памяти, столько же блоков — с SSD не менее чем на 960 Гб. Помимо этого, потребуется предоставить 8 серверов, 120 мониторов диагональю не менее 21,5 дюйма, 28 мониторов с диагональю в 23,8 дюйма (все — с матрицей IPS) и два комплекта из клавиатуры и мыши. Поставку товара должны осуществить достаточно быстро — уже в течение 20 рабочих дней со дня подписания контракта.

3. Автоматически следить за лекарственным обеспечением



С высокими технологиями связан и еще один тендер — его объявило Министерство здравоохранения Марий Эл. Ведомство готовится потратить 10,8 млн рублей на предоставление доступа и внедрение прикладного сервиса «Управление льготным лекарственным обеспечением» информационной системы «Медицинская информационная система». Информация об этом появилась 29 июля, заявки будут приниматься до 7 августа, а аукцион состоится 9 августа. Оплатят закупку из регионального бюджета.

Услуга должна быть оказана до 29 ноября 2019 года. Сервис обеспечит возможность вносить сведения о закупках лекарств, в том числе информацию о планах-графиках таких закупок, осуществлять контроль за формированием неиспользуемых остатков, планировать закупки для государственных и муниципальных нужд, внедрять электронные рецепты, вести базу пациентов, находящихся в регистрах льготного населения, регистр медработников, имеющих право на выписку льготных рецептов.

Министерство здравоохранения Марий Эл готовится потратить 10,8 млн рублей на предоставление доступа и внедрение прикладного сервиса «Управление льготным лекарственным обеспечением». Фото medrussia.org

4. Фельдшерско-акушерский пункт с «вестибюлем-ожидальной» в деревне на севере Марий Эл

Еще одна закупка, связанная с медициной, касается строительства нового учреждения. Правда, речь идет не о больнице или поликлинике, но все же очень значимого, учитывая размеры населенного пункта, где будет вестись строительство. Центральная районная больница Оршанска планирует заплатить 6,29 млн рублей за постройку фельдшерско-акушерского пункта в деревне Марково, на севере региона. О таком тендере стало известно 24 июля, заявки принимаются до 2 августа, тогда же состоится и аукцион. Закупку профинансируют за счет субсидии из республиканского бюджета.

В плане — здание, стоящее отдельно, без подвала, прямоугольной формы. Его размеры совсем небольшие, они составят 12,2 на 8,5 метра, без учета пристроенной котельной и крылец. Высота помещений составит 3 метра, общая площадь здания — 102,7 кв. м. На ней расположатся тамбур, «вестибюль-ожидальная», гардероб, санузел, санитарная комната, процедурный и прививочный кабинеты, комната персонала, смотровой кабинет, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, котельная. Фельдшерско-акушерский пункт появится на улице Восточной, в течение 90 дней с даты подписания контракта.

5. Мост через реку Немду ждет ремонт

Государственное казенное учреждение Марий Эл «Марийскавтодор» собирается заплатить 5,4 млн рублей за разработку проектной и рабочей документации по реконструкции мостового перехода через реку Немду на автодороге Йошкар-Ола — Уржум. Заявки на участие в этом конкурсе принимаются с 29 июля по 20 августа, рассматривать их будут 22 и 27 августа. Оплатят закупку из республиканского бюджета.

«Марийскавтодор» собирается заплатить 5,4 млн рублей за разработку проектной и рабочей документации по реконструкции мостового перехода через реку Немду. Фото mari-obereg.narod.ru

Проектируемый участок автодороги должен быть второй категории, протяженность подхода составит 2 километра, число полос движения — 2, расчетная скорость — 120 км/ч. Ширина проезжей части составит 7,5 метра. Реконструируемый мост располагается в Куженерском районе, работы должны быть выполнены в течение 210 дней с момента заключения контракта.

6. Обслуживать светофоры и знаки за 4 миллиона

А вот Управление городского хозяйства Йошкар-Олы планирует потратить 4 млн рублей на содержание технических средств организации дорожного движения на территории столицы региона Йошкар-Олы. О закупке стало известно 23 июля, заявки принимаются до 31 июля, а аукцион состоится 2 августа. Работы оплатят за счет средств бюджета города.

Работы должны будут выполняться до 31 декабря 2019 года. От подрядчика потребуется монтировать и демонтировать, а также реставрировать дорожные знаки по мере необходимости, обслуживать знаки по заявкам, наносить разметку, монтировать, демонтировать, красить и ремонтировать пешеходные ограждения перильного типа. На регулярной основе подрядчик должен будет осматривать светофоры и регулировать время включения сигнала, а также заниматься техническим обслуживанием контроллера.

Управление городского хозяйства Йошкар-Олы планирует потратить 4 млн рублей на содержание технических средств организации дорожного движения. Фото yocity12.com

7. Стена памяти около памятника воинам Великой Отечественной войны в Волжске

Администрация находящегося неподалеку от Татарстана Волжска собирается заплатить 1,65 млн за устройство мемориального комплекса «Стена Памяти» на памятнике-обелиске воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась на портале госзакупок 23 июля, заявки принимаются до 12 часов 31 июля, а аукцион состоится 2 августа. Оплатят закупку из средств бюджета Волжска, поступивших из республиканского и муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Исполнитель должен будет установить мемориальные плиты из черного гранита по периметру обелиска, по нижней границе плит будет проходить бортик из белой мраморной плитки для возложения цветов. На плитах будут высекаться фамилии, имена и отчества.

8. Дорическая ротонда для набережной в Звенигово

Другая муниципальная администрация — городского поселения Звенигово — заплатит 1,59 млн за устройство ротонды на объекте под названием «Набережная — душа города Звенигово». Тендер был объявлен 26 июля, администрация будет ждать поставщиков до 6 августа, тогда же и проведет аукцион.

Ротонда будет представлять собой строение, «выполненное в классическом Дорическом ордере». Фото potokmedia.ru

Победитель тендера должен будет заняться бурением ям, устроить основания под фундаменты, армировать подстилающие слои, устроить покрытия из плит, облицевать столбы, колонны и пилястры, а также крышки парапетов и перила. Ротонда будет представлять собой строение, «выполненное в классическом Дорическом ордере», круглой формы, с опорой из шести колонн, высотой 3 метра. Работы должны быть выполнены до 15 октября.

9. Лыжную трассу в Волжске осветят 45 светильниками

Волжск, помимо «Стены Памяти» воинов Великой Отечественной, обзаведется также и освещением для лыжных трасс. Местный Центр развития физкультуры и спорта собирается потратить на эти цели сумму в 1,48 млн рублей. Объявлено о соответствующей закупке было 29 июля, заявки принимаются до 6 августа, а итоги подведут на следующий день — 7 августа.

Освещение появится на трассах лыжной базы, на улице Куйбышева, 22. Всего в рамках работ потребуется установить чуть менее 40 железобетонных опор, 32 из них одностоечные, три — одностоечные с одним подкосом, пять — одностоечные с двумя подкосами. Также понадобится установить 10 вертикальных заземлителей из круглой стали и 45 светильников. Гарантия на работы должна составить 5 лет.

Волжск обзаведется освещенными лыжными трассами. Фото marpravda.ru

10. Проверка на плагиат для Поволжского государственного технологического университета

Поволжский государственный технологический университет собирается проследить за плагиатом. Для этих целей вуз планирует заплатить 375 тысяч рублей за доступ к информационным ресурсам — системе «Антиплагиат.ВУЗ». Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — АО «Антиплагиат», зарегистрированного на территории инновационного центра Сколково, директором этой компании является Виталий Фунтов.

В рамках контракта ПГТУ получит программную систему для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3 стоимостью в 72 тысячи рублей, а также программное обеспечение «Модуль поиска текстовых заимствований «Объединенная коллекция», предназначенное для осуществления проверки по коллекциям текстовых документов в интернете, Российской государственной библиотеке, научной электронной библиотеке eLibrary и в других источниках. Пользоваться системой вуз сможет в течение года.