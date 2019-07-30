Карт-бланш закончился: что последует за увольнением министра экологии Башкирии?

Мирхайдар Фатхуллин ушел в отставку. В очереди на вылет — новые башкирские чиновники

Вчера лишился своего кресла и. о. министра природопользования и экологии Башкортостана Мирхайдар Фатхуллин. Имя его сменщика пока не называется. Однако это увольнение может оказаться первой ласточкой предстоящей череды отставок в структурах власти республики хабировской генерации. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

«По собственному желанию»

Накануне стало известно об отставке и. о. министра природопользования и экологии Башкирии Мирхайдара Фатхуллина. Причем, как часто бывает, приказ об увольнении был подписан еще в конце прошлой недели. Однако на сайте ведомства до сих пор значится прежний министр.

— Мирхайдар Фатхуллин подал в отставку по собственному желанию, заявление подписано 26 июля. Исполняющий обязанности еще не назначен, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе министерства.

Мирхайдар Борисович был назначен на министерскую должность в ноябре 2018 года. Возглавивший Башкортостан Радий Хабиров уволил министра хамитовского призыва Илдара Хадыева.

Ранее Фатхуллин трудился в государственных и коммерческих структурах, также работал в банковской системе Башкирии и Татарстана. С 2014 по 2018 год являлся советником заместителя председателя правительства Свердловской области, заместителем директора контрольного департамента, заместителем директора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора и правительства Свердловской области.

Казалось бы, на носу выборы главы Башкирии. И все важные перестановки в структурах правительства ожидаются осенью. Коней на переправе не меняют, а здесь принято такое решение.

Приказ об увольнении был подписан еще в конце прошлой недели. Однако на сайте ведомства до сих пор значится прежний министр. Фото glavarb.ru

Карьерные камни преткновения

На фоне сообщений об отставке появилась информация, что Фатхуллин не смог решить проблему незаконной добычи строительного камня в Зауралье. Источник «Реального времени» в правительстве Башкортостана подтвердил, что ситуация послужила поводом распрощаться с министром. Собственно, по той же причине лишился кресла и его предшественник Илдар Хадыев. Напомним, осенью прошлого года (еще при Рустэме Хамитове) близ села Темясово Баймакского района произошла массовая потасовка между рабочими из Чечни и местными жителями (один башкирский парень был доставлен в больницу с ножевым ранением). Выяснилось, что гости с Кавказа трудились в местном карьере, в котором добывается плитняк «диким способом».

После этого стали выявляться десятки нелегальных мест добычи строительного камня в зауральских районах республики. Только в одном Баймакском районе таких насчитали более 40. И Хабиров именно на это обратил внимание тогдашнего министра Хадыева. По словам врио главы РБ, «варварская» разработка в карьерах ведется более 20 лет, а местным жителям и региону от них не достается ни копейки. Через несколько дней после публичной порки руководитель республики уволил министра, назначив в его кресло Фатхуллина.

Казалось бы, начались проверки. Министерство природопользования первые месяцы отчитывалось о сотнях рейдов по районах Башкирии, в ходе которых выявили немало случаев незаконной добычи полезных ископаемых. Причем Фатхуллин сам, маскируясь под туриста, ловил таких копателей. По результатам проверки правоохранительные органы завели несколько дел. Правда, сам министр признался, что эффективность таких рейдов составляет не более трех процентов. Впоследствии фокус внимания переместился на тлеющий карьер в Сибае, где из-за диоксида серы задыхались горожане.

Хабиров обратил внимание на «варварскую» разработку в карьерах и через несколько дней после публичной порки уволил Хадыева. Фото bashinform.ru

Однако жители Зауралья Башкирии стали обнаруживать новые карьеры, в которых зачастую работали приезжие рабочие из регионов Северного Кавказа и республик Средней Азии. Да и депутаты Госсобрания — Курултая РБ отмечали, что ожидали от Министерства природопользования системной работы в области геологоразведки вместо таких «туристических рейдов». Естественно, нерешенные вопросы бросали тень не только на ведомство, но и на Радия Хабирова, назначившего Фатхуллина.

Период карт-бланша закончился

Хотя политолог Николай Евдокимов не связывает увольнение министра с предстоящими выборами главы Башкортостана.

— Сама по себе отставка не сможет негативно повлиять на имидж Хабирова, — считает эксперт. — Скорей, наоборот, она укрепит его образ как человека решительного, который путем кадровых перестановок решает имеющиеся в республике проблемы. И отставка до выборов вряд ли помешает ходу избирательного процесса.

По его словам, у Хабирова уже сформировался образ руководителя, который не церемонится с управленческими кадрами. И если человек не подходит по каким-то параметрам, врио главы РБ его легко меняет. И это вполне вписывается в логику тех действий, которые Хабиров предпринимает с момента возвращения в республику.



— Пока это первая отставка свежего назначенца: до этого только по Михаилу Кирееву были кадровые решения, но и их трактовать в одну сторону спорно, — добавляет политолог Дмитрий Казанцев. — Формально последний потерял одну должность (министра ЖКХ РБ, — прим. ред.), но получил другое кресло — вице-премьерское. Уход руководителя Минэкологии — явное свидетельство того, что пришло время первого спроса и закончился период карт-бланша для чиновников нового призыва.

Креатура Тажитдинова

Имя нового и. о. министра, пока не называется. О нем, вероятно, мы узнаем уже скоро. СМИ называют разных людей — как из министерства, так из других структур (например, судью Арбитражного суда республики Урала Искандарова).

По словам источника «Реального времени» в правительстве Башкирии, Фатхуллин был креатурой вице-премьера Илшата Тажитдинова, оставшегося еще со времен Хамитова и курировавшего Зауралье. В числе «тажитдиновских» называют также бывшего министра экономического развития Сергея Новикова, который ушел в отставку в конце апреля. Еще один — Ильшат Ситдиков — лишился поста главы Баймакского района в конце прошлого года. В очереди на отставку находятся еще несколько правительственных чиновников и глав муниципалитетов.

Фатхуллин был креатурой вице-премьера Илшата Тажитдинова (на фото — справа), оставшегося еще со времен Хамитова (на фото — слева) и курировавшего Зауралье. Фото bash.news

Не исключено, что и Тажитдинова «попросят» освободить место. К тому же с конца прошлой недели куратором комплексной программы экономического развития башкирского Зауралья назначен первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов. А ведь именно Тажитдинов долгие годы отвечал за юго-восточную область региона.

Вероятней всего, о новых кандидатах на вылет мы узнаем сегодня. 30 июля запланирована коллегия Контрольно-счетной палаты РБ. Радий Хабиров обещал устроить «разбор полетов» на этом заседании. В фокусе внимания, в частности, будут Зауралье и ЖКХ.