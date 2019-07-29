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Экономика

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

08:36, 29.07.2019
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Фото: ldpr.ru

Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация».

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ЭкономикаБанки
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