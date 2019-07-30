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Главный госавтоинспектор Башкирии высказался о погоне ГИБДД за пьяными девушками в Уфе

10:46, 30.07.2019
Главный госавтоинспектор Башкирии высказался о погоне ГИБДД за пьяными девушками в Уфе
Фото: скриншот видео youtube.com

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о ситуации с пьяными девушками, которые устроили гонки с ГИБДД в Уфе.

— Все это девушки вели в прямом эфире. Социальные сети нам помогли. Мы тут же устроили погоню. Нарушительницы попали в аварию, их задержали, — рассказал Гильмутдинов.

Он подчеркнул, что алкотестер у водителя показал 800 промилле. На девушку, которая была за рулем, составили 12 протоколов. Гильмутдинов обратил внимание, что у нее не было водительского удостоверения. Автомобиль не был зарегистрирован как положено, не было обязательного страхового полиса.

Недавно в Уфе компания девушек уходила от погони ГИБДД, при этом снимала все происходящее на видео. Девушка за рулем опасно маневрировала на дороге, игнорируя требование остановиться. В итоге все закончилось аварией.

Напомним, ранее сообщалось, что во время массовых рейдов ГИБДД в Башкирии задержали 80 пьяных водителей.

Происшествия Башкортостан
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