В Самарской области испытали аэростат для борьбы с нарушителями ПДД

В Самарской области испытали аэростат для борьбы с нарушителями ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции в течение трех дней проводили эксперимент по выявлению нарушителей.

Как пишут «Известия», видеокамера, установленная на летательном аппарате, может различить номера автомобиля как днем, так и ночью. Видео с нарушением ПДД поступает в передвижной пункт управления, откуда передается ближайшему экипажу ДПС.

С помощью аэростата уже пойманы пять водителей за выезд на встречную полосу. Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Эксперимент по выявлению нарушителей ПДД с помощью аэростата будет продолжен.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Татарстане зафиксировано более 1,5 тыс. камер фото- и видеофиксации.

